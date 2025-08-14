Continúa venta del uniforme escolar para el curso 2025-2026

El 23 de julio comenzó en Villa Clara la venta del uniforme escolar correspondiente al nuevo período lectivo en los 73 mercados industriales de los 13 municipios seleccionados para su comercialización.

Rosa María Rodríguez García, directora de Venta Minorista del Grupo Empresarial de Comercio Villa Clara, informó a Vanguardia que, a partir de esa fecha, se encuentra disponible en estas unidades el uniforme de la enseñanza primaria —de preescolar y quinto grado—, que comprende una blusa y una saya, así como una camisa y un pantalón.

En el caso del séptimo grado de la enseñanza secundaria, también se le otorgará un solo conjunto, con excepción de los estudiantes del Plan Turquino, quienes recibirán dos uniformes.

La funcionaria expresó que los mercados industriales proceden a la venta del uniforme existente en sus inventarios, y para ello resultó necesario hacer una redistribución de las piezas entre las unidades para cubrir parte de la demanda, de acuerdo con las proyecciones emitidas por la Dirección de Educación Provincial.

Destacó que por estos días la Empresa Universal de Villa Clara recibió un lote del uniforme faltante para su inmediata distribución y comercialización. En tanto, las ventas continuarán en lo que resta de agosto hasta que comience el curso escolar.

Se refirió también a las dificultades afrontadas con las tallas, al trabajar con los inventarios de los uniformes en existencia de años anteriores, así como a los atrasos en los talleres de confecciones por las interrupciones del servicio eléctrico, aunque su personal realiza grandes esfuerzos para cumplir los compromisos contraídos y entregar tallas más pequeñas.

Precisó que los padres tienen derecho a cambiar el uniforme adquirido por otra talla en cualquiera de las unidades de Comercio dedicadas a su venta, siempre y cuando la pieza esté en perfecto estado.

La directora de Venta Minorista del Grupo Empresarial de Comercio enfatizó que a medida que arribe al país el tejido y avance su confección, se procederá a la venta del uniforme de las enseñanzas preuniversitaria, técnica profesional y de formación pedagógica.

Hasta la fecha, la provincia ha procedido a la venta de una cifra superior al 60 % del uniforme escolar de la enseñanza primaria y a más del 76 % del correspondiente a la enseñanza secundaria.