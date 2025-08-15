Distinguen a villaclareñas por la entrega a su organización femenina

Solemnes, en silencio, rememorando todos los aportes que valieron para consolidar el porvenir, un grupo de federadas villaclareñas recibió la distinción 23 de Agosto y el sello conmemorativo 65 Aniversario, a pocos días de celebrar el cumpleaños de su organización.

Federadas villaclareñas de diversos sectores recibieron la distinción 23 de Agosto y el sello conmemorativo 65 Aniversario de la FMC. (Foto: Ricardo R. González)

Por ello, la Sala Caturla, de la Biblioteca Provincial Martí, acogió en ceremonia solemne a sus merecedoras, artífices de diversos sectores entregadas a las acciones de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) por más de 20 años y con contribuciones al desarrollo de su país.

Instituida por el Consejo de Estado, constituye un reconocimiento a fundadoras y a quienes, desde bloques o delegaciones, llevan adelante los sueños y conquistas de Fidel y Vilma.

La gobernadora de Villa Clara, Milaxy Sánchez Armas entrega el sello 65 Aniversario a Nelys Cañizares Sarasa, directora de la agrupación Ensemble Vocal Musas, muy vinculada al Proyecto Cubanas y al accionar de la FMC en la provincia. (Foto: Ricardo R. González)

A compartir el agasajo asistieron Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Milaxy Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; Alierka Hernández, integrante del Secretariado Nacional de la FMC; Mayelín Díaz Rodríguez, máxima dirigente femenina en el territorio, y otros miembros del Buró del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, la FMC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y otras organizaciones.

Regla Mercedes Cairo Sánchez, de Sagua la Grande, entre las condecoradas con el sello 65 Aniversario. (Foto: Ricardo R. González) Merecido reconocimiento a Esther Castillo Rodríguez, fundadora de la FMC en Corralillo; organización a la que ha dedicado sus esfuerzos a través de los años. (Foto: Ricardo R. González)

Marelis Viñales Herrería, integrante del Secretariado de la FMC, dio lectura a la Resolución para el otorgamiento del distintivo a sus 22 federadas, en tanto otras 33 recibieron el sello conmemorativo 65 Aniversario a partir de sus indiscutibles aportes.

En nombre de todas, Addys Fernández Pérez agradeció el reconocimiento. (Foto: Ricardo R. González)

En nombre de las condecoradas, Addys Fernández Pérez expresó que el reconocimiento deviene compromiso para seguir el camino de las conquistas femeninas y ganar más en los aspectos relacionados con la igualdad de género y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres.

El emblemático tema La bayamesa, interpretado por el dúo Alma Libre, resultó uno de los regalos para las condecoradas. (Foto: Ricardo R. González)

Momentos musicales que resaltan el incuestionable acervo de nuestra cultura se insertaron en la ceremonia; entre ellos, la emblemática La bayamesa, a cargo del dúo Alma Libre.

Distinciones 23 de Agosto

Manuela del Carmen Martínez Marrero, Rosa Eulalia Ugando Fleites, Yurema Águila Díaz, Juana Esther Batista Depestre, Marta Rijo Nazco, Yolaida Medina Castro, Zenaida González Fernández, Paula Odalys Castillo Oña, Luisa Restoy Bethaste, Mirtha Padrón Molián, Reina Mercedes Rodríguez Jacomino, Esperanza Cardoso Cachaldora, Clarisa Angulo Arboleda, Clara Zamora Betancourt, Marta Evangelina Rodríguez Miranda, Hilda Georgina Cárdenas Conyedo, Nereida Lara Cárdenas, Lidia Mileidy Dueñas Rodríguez, Iliana Carbó Rodríguez, Servilia Torres Rivero, Yamila Cardoso Peón, María Florentina Jova Zannety.

Sello 65 Aniversario

Adis Gallo Manso, Aleida Casanova Ealo, Estela Vega Martínez, Tamara Lorenzo Darias, Mercedes Lima Simeón, Rosa Cárdenas Acosta, Isabel Zardón Moleiro, Liduvina Díaz Sarría, Eulalia Hernández Martínez, Regla Cairo Sánchez, Romelia Contreras Campillo, Elisa Peña Rivero, Daily Pérez Ruiz, Belkis Gascón Vázquez, Esther Castillo Rodríguez, Nila Ojeda Sarduy, Grisela Ávalos Melee, Osmara Cañizares Mesa, Fe Veneranda García Hernández, Aliuska Lores Ramíez, Mirtha Díaz Upierre, Dalia Reyes Perera, Zenaida Chaviano, Mabel Dipotec Mollinedo, Idalmis Pedroso, Esther Isaac Arteaga, Nelys Cañizares Sarasa, Ana Fundora, Yamilet Chávez Ferrer, Aldyloide Bernal Villegas, Dulce Ulacia Mederos y el Bloque 57 Mariana Grajales.