Ministra de Educación recorre territorio villaclareño

La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, visitó este 15 de agosto la provincia de Villa Clara. Su paso por el territorio forma parte del recorrido para el aseguramiento del inicio del curso escolar 2025-2026.

La jornada comenzó en la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, donde la colaboración con un proyecto francés permitió lograr la infraestructura para la creación de una segunda aula tecnológica especializada. Además, se planea la inauguración de otras tres en centros educativos de la provincia.

La titular de Educación visitó otros lugares de la institución: los laboratorios de inglés, el comedor, la residencia estudiantil y la posta médica, que cuenta con un consultorio, un área de esterilización y una consulta estomatológica. Yamilet Herrera Alfonso, directora general de Educación Provincial, habló de otros proyectos, como la instalación de paneles solares, en espera de financiamiento.

«En el modelo nuestro, el sistema educativo es de todos, por lo que todos los actores de la sociedad están convocados a participar. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad confeccionar los planes de trabajo con fechas aproximadas, que permitan a estudiantes y familiares ver el fruto de los esfuerzos colectivos», expresó Trujillo Barreto.

La escuela primaria 1.o de Mayo constituyó el segundo punto del recorrido. Esta institución comenzará el venidero curso con dos nuevas aulas recién terminadas.

«Hace más de 20 años que esas aulas estaban a la altura del cerramiento y siempre había sido una queja de la comunidad, debido al incremento de la matrícula. Finalmente, entre el Gobierno y Educación destinaron presupuesto para la construcción, que se realizó entre abril y junio», comenta Yanisleidis González Boiler, directora del centro.

Las casitas infantiles, pertenecientes a la Empresa Militar Industrial Batalla de Santa Clara y la Empresa Electromecánica Villa Clara, constituyeron el cierre del recorrido. Se analizaron las diferencias entre los funcionamientos de ambos centros y cómo pueden los organismos sumarse para suplir la demanda de plazas en la provincia.