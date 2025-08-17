Un trabajo voluntario con alma de mujer

Al amanecer del domingo 17 de agosto, las principales organizaciones políticas y de masas de la provincia se concentraron en la UBPC Camilo Cienfuegos, de la comunidad de Sitiecito, en Sagua La Grande, con el fin de efectuar un trabajo voluntario en saludo al aniversario 65 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Un amanecer de disposición y trabajo (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

En terrenos de la UBPC, adscrita a la Empresa Agroindustrial Azucarera Héctor Rodríguez, representantes de la FMC, la UJC y los CDR, entre otros organismos, se sumaron a los trabajadores del lugar en las labores del surco, para apoyar la siembra de caña de la campaña de frío, correspondiente al segundo semestre del año.

La jornada se desarrolló con la presencia de Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional y gobernadora villaclareña.

(Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

En diálogo con Vanguardia, Florentino Peraza García, presidente de la «Camilo Cienfuegos», explicó que la campaña comprende un plan de siembra de 27.4 hectáreas, y todas se encuentran en movimiento. Peraza García agregó que en la campaña de primavera del presente año se sembraron 18 ha.

Por otra parte, Mayelín Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en la provincia, declaró:

«Amanecimos mujeres y hombres en una jornada productiva que se está desarrollando a todo lo largo y ancho de la provincia, es decir, en todos los municipios se ha convocado una jornada de siembra de caña o de producción de alimentos para celebrar este 65 aniversario, que para las federadas trae consigo el compromiso de seguir como mujeres de Revolución.

(En terrenos de la UBPC Camilo Cienfuegos, en la comunidad sagüera de Sitiecito, organizaciones políticas y de masas en la provincia apoyaron la siembra de caña perteneciente a la actual campaña de frío (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

«Esta resulta una de las actividades más importantes para impulsar la economía. El mayor impacto será la cantidad de hectáreas de caña que podamos sembrar para tener una venidera zafra con éxitos».

La secretaria precisó que este 19 de agosto se celebrará en Camajuaní el acto central de la provincia a propósito de la fecha.

(Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

«Hemos desarrollado encuentros con mujeres de varios sectores, en las comunidades, en las casas de orientación. Creo que conmemorar este aniversario supone un alto compromiso con Fidel y Vilma, fundadores eternos de la organización. Nosotras debemos continuar fieles a ese legado y alzar, desde nuestra patria, las trincheras de la dignidad y continuar edificando la Revolución».