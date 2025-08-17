Lamentable hecho en el Complejo Recreativo Somos Jóvenes

Publicación de la ministra de Comercio:

Anoche se produjo una riña entre dos personas, hermanos entre sí, en el Complejo Somos Jóvenes de Villa Clara.

La actuación del cuerpo de seguridad y los trabajadores fue inmediata, sin embargo, durante el enfrentamiento resultaron lesionados tres trabajadores. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida.Otro trabajador se encuentra en terapia intensiva con golpes en la cabeza, y un tercero está en proceso de recuperación tras recibir una herida en la espalda.

Los responsables se dieron a la fuga. El Minint Cuba de Villa Clara ya se encuentra apoyando en su búsqueda y captura.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del compañero fallecido, especialmente a su esposa y a sus dos niñas, que hoy quedan huérfanas por culpa de individuos como estos.

También enviamos nuestra solidaridad y deseos de pronta recuperación a los compañeros que permanecen hospitalizados. Toda nuestra fuerza y apoyo para ellos y sus familias.

Repudiamos enérgicamente estos hechos. Que todo el peso de la Ley caiga sobre los culpables.

Desde Ministerio del Comercio Interior de Cuba , enviamos todo nuestro apoyo.

¡Fuerza!

Betsy Diaz Velásquez.