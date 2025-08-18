Importantes condecoraciones para tres villaclareñas próximo al 23 de Agosto

Villaclareñas que con su obra han contribuido al desarrollo y emancipación de la mujer en el territorio recibirán importantes condecoraciones cuando la FMC está a punto de arribar a su aniversario 65.

Marisol García Cabrera. (Foto: Ricardo R. González)

Son ellas Marisol García Cabrera, quien ha dedicado gran parte de su vida a múltiples misiones directivas en Educación, en el Gobierno municipal de Placetas y luego en provincia, al tiempo que constituye una cátedra para los órganos del Poder Popular como pionera e impulsora en la promoción y revitalización del trabajo comunitario.

Ha ocupado responsabilidades en la FMC, sobre todo en acciones vinculadas al desarrollo de las comunidades en los diferentes programas, y por sus méritos ya ostenta la Orden Ana Betancourt, posee la Distinción 23 de Agosto, y recibirá la Orden Mariana Grajales.

María Cristina Díaz Montalván (Foto:Ricardo R. González)

La «Ana Betancourt» llegará a María Cristina Díaz Montalván, líder en el consejo popular Sabino Hernández, ubicado en Manacas, municipio de Santo Domingo. Secretaria de bloque, del cual es guía indiscutible, desde muy temprano suma más de 40 años en diferentes responsabilidades de la organización. La también miembro del Comité Nacional de la FMC ha logrado que sus federedas se inscriban en el impulso considerable a la agricultura urbana, con patios familiares y patios que resultan ejemplos para Villa Clara.

Su Consejo Popular se declarará 65 Aniversario de la FMC por todas las transformaciones logradas.

Mayelín Díaz Rodríguez. (Foto:Ricardo R.González)

Idéntica Orden será impuesta a Mayelín Díaz Rodríguez, con más de tres décadas en diversas funciones de la organización femenina desde su natal Corralillo, donde comenzó su acercamiento a la FMC y supo aquilatar todo lo que podía transformarse en favor de la emancipación femenina y la lucha por la eliminación de esos rezagos que impiden, entre otros factores, el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer.

Lleva siete años de su trayectoria como máxima dirigente de las federadas en Villa Clara.

Otro grupo de dirigentes y trabajadores vinculados a la organización en el país recibirán sus reconocimientos por los diferentes años de entrega al trabajo con las féminas.

La ceremonia se realizará en la capital cubana el próximo miércoles 20 de agosto.