Accidente masivo en Ranchuelo, Villa Clara, deja saldo de 49 lesionados

Un total de 49 personas reciben atención médica tras resultar lesionadas en un accidente entre dos ómnibus, suceso ocurrido este lunes en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara.

El hecho ocurrió en el kilómetro 288 de la Carretera Central en Esperanza, poblado del municipio de Ranchuelo, de esta parte céntrica de Cuba.

El teniente coronel Heriberto López, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, refirió a la emisora CMHW que el suceso provocó daños corporales a 40 adultos y 9 menores.

Al momento de redactar esta información, 2 adultos estaban reportados como graves en el hospital clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro, del territorio, y con similar valoración médica, un menor ingresado en el pediátrico provincial José Luis Miranda. No se reportaron fallecidos.

(Foto: Henry Omar Pérez/ACN)

De acuerdo con el jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, el accidente ocurrió a dos kilómetros del consejo popular Esperanza, del municipio de Ranchuelo, e implicó a un vehículo Yutong (chapa 121284), y una guagua Diana (027011), además de un carretón de caballo.

Según trascendió, el ómnibus Yutong iba a recoger el turno de trabajadores de Farmacuba, en Esperanza, cuando se impactó contra el ómnibus Diana, de la Base de Ranchuelo, que realizaba un viaje desde San Juan hacia Santa Clara.

Acudieron al lugar Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora provincial.

El Ministerio del Interior investiga las causas que provocaron la colisión. (Bertha Pulido Francia y Henry Omar Pérez/ACN)