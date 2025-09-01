Natalia evoluciona sin contratiempos e inicia su curso escolar

Grata noticia llega desde el villaclareño municipio de Caibarién al conocerse que Natalia Cabrera Rodríguez evoluciona sin contratiempos de su intervención quirúrgica e inicia, este primer día de septiembre, el curso escolar.

Así lo confirma su mamá Niurka Rodríguez Rivero que, junto al resto de la familia, ha seguido cada momento desde que se le detectó el 16 de mayo pasado un quiste coloide en el tercer ventrículo cerebral, que aparece descrito entre los reportes inusuales, incluso, en la literatura médica mundial.

Estando en el hospital celebró su cumpleaños 17. (Foto: Ricardo R. González)

Luego de investigaciones realizadas en el hospital universitario José Luis Miranda se determinó la presencia de una hidrocefalia o acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro que ocasionaba una hipertensión craneal, por lo que determinaron la intervención quirúrgica el 21 de junio.

En el acto, prolongado durante cuatro horas y media, participó un grupo de expertos de notoria valía como los neurocirujanos Enrique de Jongh Cobo, de La Habana, el cienfueguero Luis Enrique Llanes Gort, y los villaclareños Ángel Camacho Gómez y Ramón Sarduy Arango, junto al equipo de anestesiología, el personal de enfermería, técnicos y auxiliares.

Vale recordar que el acto operatorio fue realizado sin recurrir a métodos convencionales de apertura craneal, por lo que se utilizó la vía endoscópica gracias al aporte innovador del Dr. Llanes Gort al emplearse el neuroendoscopio con novedosos resultados en el hospital general universitario Gustavo Aldereguia Lima, en la Perla del Sur.

Una representación del equipo multidisciplinario antes de entrar al quirófano y emprender las cuatro horas y media de duración. (Foto: Ricardo R. González)

Ya Natalia inició su duodécimo grado en el preuniversitario Rubén Martínez Villena, en la Villa Blanca, se siente bien, cumple las indicaciones facultativas, y solo queda para todos el recuerdo, devenido susto, de lo que inició con un agudo dolor de cabeza y concluyó recurriendo al rigor de un salón de operaciones.