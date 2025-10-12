Jornadas de trabajo voluntario en Villa Clara, muestra de unidad del pueblo

Los villaclareños, encabezados por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, y acompañados por empresas y organismos de la administración territorial, así como por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, se han volcado en la limpieza y embellecimiento de barrios, comunidades, centros asistenciales y educativos.

La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, envió este domingo un mensaje de reconocimiento a los hombres y mujeres que salieron a las calles para unir fuerzas.

La gobernadora villaclareña, Milaxy Yanet Sanchez Armas, también resaltó la respuesta de los hijos de esta tierra al llamado de la máxima dirección del pías. Es una hermosa demostración de Patria y compromiso, dijo Sánchez Armas.

Asimismo, la primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro a los villaclareños en estas jornadas de decisivas de embellecimiento e higienización: «Tenemos muchas motivaciones para seguir adelante con su obra inmensa, mucho más en el año de su centenario», aseguró Morfa González.

En Villa Clara, las masivas jornadas de higienización desarrolladas este fin de semana en todos los rincones de su geografía constituyen un empuje importante para hacer frente a la situación epidemiológica que vive el país, agravada por las intensas lluvias de los últimos días. (Oscar Salabarría Martínez)