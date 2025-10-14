Visita Villa Clara embajador de la Federación Rusa en Cuba

El embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa, Víctor V. Koronell, fue recibido este martes 14 de octubre en la sede del Gobierno en Villa Clara por Sucely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, y la gobernadora, Milaxy Sánchez Armas.

Durante la ceremonia de recibimiento en el Salón de los Escudos de esa instancia gubernamental, se ofreció al distinguido visitante una detallada explicación sobre las características del territorio villaclareño y sus potencialidades en la actividad industrial, la biotecnología y la agricultura, así como su importante rol en la lucha revolucionaria durante la última gesta libertaria cubana.

En el encuentro, el también Doctor en Ciencias Geográficas se refirió al apoyo brindado por su país a la mayor de las Antillas desde el triunfo de la Revolución cubana, en contra de la política de bloqueo impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a la nación caribeña desde hace más de 60 años.

Asimismo, expresó que esta resulta la tercera visita que hace a Villa Clara, y consideró esta última como la de más alto nivel, y recordó la que realizara en el año 1997 al Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.

Destacó que en sus funciones como embajador, organiza encuentros en todas las provincias, y manifestó el orgullo que representa visitar la ciudad natal del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa, Víctor V. Koronell, agradeció la acogida recibida por las autoridades villaclareñas en una visita que consideró de gran interés.

La agenda de trabajo, que concluirá el 15 de octubre, incluye la visita a la Ronera Central del municipio de Santo Domingo, la empresa textil Desembarco del Granma, la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud), Ciclos Minerva, Planta Mecánica, el Instituto de Biotecnología de las Plantas, el Parque Científico Tecnológico de corte Industrial, entre otros lugares vinculados con la rama de la economía, para estrechar los vínculos de colaboración con la provincia y evaluar posibles proyectos de negocios con su país.

Antes de iniciar el periplo por Villa Clara, el distinguido visitante intercambió obsequios con las autoridades de la provincia, al que se le entregó una obra del escultor villaclareño Mario Fabelo, una réplica de la estatuilla del Che, y una imagen del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; mientras que la parte rusa entregó a la representación villaclareña obras de los escritores rusos León Tolstói y Fiódor Dostoyevski.