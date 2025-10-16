Conmemoran aniversario 67 de la creación del Frente de Las Villas

La Columna No. 8 Ciro Redondo debía conducir hasta la provincia de Las Villas una tropa rebelde para coordinar operaciones con otras fuerzas revolucionarias que operaban en esa provincia, las que deberían ser invitadas a integrar un solo cuerpo. Así nació el Frente de Las Villas, el 16 de octubre de 1958, en la finca Planta Cantú, en el Escambray espirituano.

(Foto: Lisandra Borges Pérez)

Bajo el mando del Che, el Frente de Las Villas se convirtió en eje principal para el paso a la ofensiva contra el Ejército y el Gobierno de Batista. La mayoría del territorio central de Cuba quedó abarcado en dos grandes frentes que unían a las partes con el propósito común de hacer triunfar la Revolución.

El acto, para celebrar el aniversario 67 de esta histórica fecha, se efectuó en el Mausoleo que guarda los restos de los combatientes y mártires de esa epopeya. La presidencia estuvo integrada por Eduardo Martínez Díaz, viceprimer ministro de la República de Cuba; Susely Morfa González, primera secretaria del Partido, y Milaxys Yanet Sánchez de Armas, gobernadora de Villa Clara.

(Foto: Lisandra Borges Pérez)

(Foto: Lisandra Borges Pérez)

El evento acogió el ascenso a los grados de subteniente de varios de los estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Asimismo, se otorgó al joven David Alejandro Yera Herrera la condecoración al Servicio Distinguido.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Hermes Aguilera Pérez, primer secretario de la UJC en la provincia. «La historia escrita con sangre y sudor por nuestros combatientes no ha sido olvidada, sus hazañas y proezas son recordadas por el pueblo cubano. El evocar, cada 16 de octubre, estos hechos históricos es deber y orgullo para las nuevas generaciones».

(Foto: Lisandra Borges Pérez)

El acto finalizó con el relevo de la guardia de honor en el Mausoleo por parte de la presidencia. Las máximas autorizades, además, procedieron a la colocación de una ofrenda floral frente a la llama aterna.