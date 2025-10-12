La prevención comienza desde las comunidades

Diamela López Valdés, primera del Comité Municipal del Partido en Santa Clara, comenta que este trabajo voluntario forma parte de la convocatoria masiva realizada a todo el municipio. «Tuvimos en cuenta las manzanas con un alto nivel de focos respecto a las arbovirosis y se identificaron los lugares que necesitan atención inmediata».

«En estos momentos, tenemos una movilización de ochenta camiones recogiendo desechos sólidos en las comunidades. Para el Reparto Escambray, se dedicaron hoy 22 máquinas chapeadoras para realizar poda entre los edificios y las calles principales. Nos corresponde la responsabilidad de mantener una ciudad limpia, para evitar que nuestro pueblo enferme», planteó Edelmis Pérez Cepero, director de Comunales en Santa Clara.

La limpieza de esta zona comenzó a principios de la semana anterior. En la tarea participaron representantes de la FEEM, CDR, FMC, así como empresas convocadas por la dirección del Gobierno y el Partido.