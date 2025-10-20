Lluvias localmente intensas afectaron a Villa Clara durante el domingo

Una profunda vaguada en niveles altos de la troposfera con fuerte contenido de humedad, junto a la marcada inestabilidad atmosférica, como patrón característico de octubre, generó lluvias fuertes y numerosas en la jornada del domingo 19 de octubre en algunos puntos de la provincia.

El máster Amaury Machado Montes de Oca, desde el Centro Meteorológico Provincial (CMP), explica que la incidencia mayoritaria recayó en la región central y hacia el sector nordeste. En la capital provincial se totalizaron 83 mm solo en el período nocturno, con la ocurrencia de fuertes descargas eléctricas, algo inusual en este horario.

Señala que Recursos Hidráulicos reportó 159 mm en dos horas, en la presa Arroyo Grande, de Santa Clara, mientras Zulueta registraba 86 mm, y la estación meteorológica de Caibarién, 54, 6 mm. Al sobrepasar los 50 mm en un período de 24 horas son consideradas lluvias localmente intensas.

Ello pudiera incidir en penetraciones de agua en zonas bajas del litoral y cercanas a los ríos y cañadas —aunque hasta la mañana del lunes 20 de octubre no se registraban incidencias en el CMP—,como consecuencia de desagües tupidos, aspecto que está incluido en los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR).

Machado Montes de Oca aclaró que para considerarse una tormenta local severa deben existir determinadas condiciones contentivas en los manuales de procedimientos del Instituto de Meteorología (Insmet).

Para ello deberán existir rachas de viento que sobrepasen los 92 km/h lineales, caída de granizos, trompas en la altura que no descienden o tornados en superficie.

Está en estudio para su aprobación el término de tormentas eléctricas severas cuando son continuas y tienen cierta frecuencia de duración en un punto determinado.

Para el lunes 20 de octubre se mantienen las probabilidades de precipitaciones que irán disminuyendo en los próximos días.