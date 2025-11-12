Tres eventos de ciencia a las puertas de Villa Clara

Dentro de horas, Villa Clara realizará la 10ma. edición de InterGest 2025, la 2da presentación de la Expo—Feria Provincial contentiva de la creación innovadora, y el III Taller Innovación para Vencer.

La apertura del evento está fijada para el jueves 13, a las 9:00 de la mañana, en el Gobierno Provincial, con el inicio del Taller para dar paso al marco teórico de InterGest con sus cuatro conferencias.

Dos de ellas virtuales: una vinculada a los sistemas de gestión de calidad, a cargo del M.Sc. Frank Fajardo Romo, de Colombia, y la otra relacionada con las políticas públicas, la innovación y el desarrollo, a cargo del Dr. C. Edgardo Romero, de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.

Estas modalidades se desarrollarán en el nuevo local de ETECSA, ubicado en Marta Abreu 56, entre Villuendas y Juan Bruno Zayas.

En horas del mediodía y la tarde procederán las restantes disertaciones con carácter presencial. Una abordará los llamados ecosistemas inteligentes y la convergencia entre los modelos de lenguaje a gran escala y los grafos de conocimiento, impartida por el Dr.C. Amed Abel Leiva Mederos, de la UCLV.

La otra presentación corresponderá a la Dra. C. Idalsis Fabré Machado con una mirada a la institucionalidad para la gestión de Gobierno basada en Ciencia e Innovación, ambas se desarrollarán en los salones del hotel Santa Clara Libre.

El resto de los ejes temáticos de InterGest son muy diversos e incluyen la transformación digital, la calidad y el Medio Ambiente, la Meteorología, el cambio climático, la inteligencia artificial y empresarial, la propiedad industrial, el nuevo modelo económico cubano, y la gestión de procesos gubernamentales.

El programa continuará el viernes 14, a partir de las 8:30 de la mañana. Las áreas del santaclareño Parque Vidal acogerá la Feria Provincial de Innovación al exponerse un grupo de innovaciones a partir del intelecto de nuestros creadores que serán apreciadas por la población al recorrer sus áreas.