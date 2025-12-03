Reconocen a profesionales e instituciones de la Salud en Villa Clara en Día de la Medicina Latinoamericana

En la Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en Santa Clara, tuvo lugar el acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana en Villa Clara.

Presidieron la celebración Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido; y Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y gobernadora del territorio.

La ocasión resultó propicia para reconocer a varias instituciones hospitalarias de la geografía villaclareña, a las 13 direcciones municipales de Salud, así como a los diferentes organismos y organizaciones que han trabajado y apoyado incondicionalmente al sector de la Salud.

De igual modo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y el Ministerio de Salud Pública entregaron el Sello 50 años a cinco profesionales por sus resultados y entrega incondicional al sector. (Lisandra Borges)