Placetas, por un nuevo aniversario de victorias

A pocas jornadas de la celebración del aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana, el municipio de Placetas, ganador de la sede del acto provincial por la efeméride, exhibe resultados alentadores en el cumplimiento de las metas trazadas para elevar la calidad de vida del pueblo.

Pese al difícil contexto económico que vive el país, agudizado por el recrudecimiento del bloqueo que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, placeteños emprendedores con deseos de avanzar, demuestran que, en medio de un escenario adverso, se pueden lograr resultados en función del desarrollo local.

El productor Orelvis Peñate Mesa, muestra a Yaima Angel Hernández, secretaria del Partido en Placetas, la calidad de las hojas tras el proceso de cura en los aposentos. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En la visita realizada a la también conocida como Villa de los Laureles, un equipo de prensa de Vanguardia constató los esfuerzos por llevar adelante programas y proyectos con el apoyo de los sectores estatal y privado, para juntos aportar a la economía local y la autonomía municipal.

Yaima Angel Hernández, primera secretaria del Partido en el municipio de Placetas, se refirió al engalanamiento que tiene lugar en los 12 consejos populares, y la rehabilitación de instalaciones como parte del programa Placetas entre Todos, que continuará en el año 2026 en homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Mipyme Hermanos Nápoles, comprometida con los placeteños

Desde hace más de tres años Orelvis Nápoles Padrón incursiona en la producción de alimentos, luego de la creación de la mipyme Hermanos Nápoles, cuyo objeto social guarda relación con la elaboración de pan y otros productos, a partir de la harina de trigo, en la panadería y galletería, donde laboran 56 trabajadores.

La entidad mantiene un encadenamiento con 32 panaderías de Villa Clara, a partir de una producción cooperada, a las que aporta la materia prima y otros insumos, con resultados alentadores para ambas partes.

Orelvis Nápoles Padrón, al frente de la mipyme Hermanos Nápoles, mostró la variedad de productos que elaboran, con perspectivas de ampliar los surtidos. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

El pan y galletas producidos aquí son comercializados en la misma panadería, así como en puntos de venta habilitados en la cabecera municipal y comunidades cercanas, adonde llega el pan transportado en un camión temprano en la mañana, además de incorporar con estos fines dos triciclos que funcionan como puntos de venta móviles.

Nápoles Padrón anunció la próxima entrada en funcionamiento de una moderna línea de galletas con tecnología italiana, que agilizará el trabajo y funcionará con paneles solares y grupos electrógenos de apoyo, sin necesidad de utilizar la energía procedente de la red nacional.

Otro proyecto en proceso de ejecución permitirá elaborar hamburguesas y croquetas, para acercarlos a la población a precios más asequibles. Se dedican, además, a la venta mayorista dirigida principalmente al sector del Comercio.

La mipyme Hermanos Nápoles procedió también a la reparación capital de la Sala de Terapia Intensiva del hospital general docente Dr. Daniel Codorniú Pruna, de Placetas, con la rehabilitación de baños e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, además de garantizar el plato fuerte al personal médico de guardia en esa instalación médica, y contribuir con la donación de alimentos y otros artículos a los círculos infantiles La edad de oro y Pequeños Camaradas, y el hospital psiquiátrico placeteño.

Incursiona en las energías renovables, con la instalación de un sistema de servicio trifásico y de inversores que aportarán 20 KW con el empleo de paneles solares, lo que les permitirá operar la panadería y galletería e independizarse del Sistema Electroenergértico Nacional.

Una empresa estatal en función del desarrollo local

Joaquín González Castro, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Tabaco de Placetas, perteneciente a la Empresa de Acopio y Beneficio La Estrella, se refirió a los resultados alcanzados en el año 2025, que la ubican entre las mejores de su tipo en la provincia y el país.

Joaquín González Castro, director de la UEB de Tabaco de Placetas, destacó los resultados del municipio en la actividad tabacalera. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«La UEB de Tabaco de Placetas, Vanguardia Nacional, cumplió el plan de siembra, al cubrir el 50 % de lo previsto a plantar. Sobresale, además, por los resultados económicos. En la actual campaña sobrepasamos las 500 hectáreas del plan de siembra y cerraremos diciembre con una cifra superior, aun cuando las lluvias recientes afectaron algunas plantaciones en zonas bajas, sin mayores contratiempos.

«Contamos con productores con un destacado desempeño, entre los que se destacan, Linnel Marrero Turiño, de la finca La Puntilla de Falcón —candidato al hombre Habano en el próximo Festival del Habano—, así como Orelvis Peñate Mesa, de la CCS Fortalecida Juan González, y Danilo Ríos González, de la finca San Juan de Palma, mejor productor de hoja, además de contribuir con la reanimación de los hospitales provinciales».

Proyecto de desarrollo local Aló Geló Cafetería Pastelería

En la cabecera municipal, a pocos metros del parque Rafael Casallas, un inmueble con un estilo constructivo diferente al habitual y un alto confort, sobresale entre las antiguas edificaciones que caracterizan la Villa de los Laureles. Se trata del proyecto de desarrollo local (PDL) Aló Geló, que por estos días abrirá sus puertas.

Jorge Luis Sánchez Bello, representante del PDL Hermanos Sánchez, explicó los servicios que prestarán. En una pequeña fábrica elaborarán un helado artesanal de origen italiano, el cual se erige como una nueva oferta gastronómica.

«La heladería será la primera de su tipo creada en el centro del país, además de dedicarse a la producción de dulces finos. Pretendemos ofrecer un servicio de calidad y mantener una variedad de sabores».

La iniciativa forma parte de PDL Hermanos Sánchez, dedicado en un primer momento a la fundición de metales para confeccionar puertas, ventanas y otros artículos, a partir del aluminio, y ahora incorporaron el nuevo objeto social, sin descuidar el primero.

Las acciones emprendidas en Placetas en un año de esfuerzos y sacrificios con la participación y esfuerzo colectivo, demuestra una vez más que sí se puede, y como expresó Yaima Angel Hernández, máxima dirigente partidista del municipio, todavía queda mucho camino por andar y desafíos que vencer, en los empeños por mejorar los servicios dirigidos al pueblo y fortalecer la economía local, en tiempos que exigen unir voluntades y renovar los compromisos con la patria y la Revolución. Felicitó al pueblo placeteño, protagonista principal, junto al Partido y el Gobierno, por los resultados que exhibe la localidad.