Consejo Popular Virginia: Un barrio en transformación

Delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara ofrecen sus consideraciones sobre el movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria.

A 50 años de la constitución del sistema del Poder Popular, el 31 de octubre de 1976, los delegados de ese órgano de Gobierno mantienen su impronta en la comunidad.

Sobre los retos que enfrentan en tiempos difíciles, a cinco décadas de aquel momento, cuando se impone la unidad de todos los factores del barrio para responder a las demandas de los electores, Vanguardia dialogó con tres delegados del consejo popular Virginia, uno de los de mayor densidad poblacional y personas adultas mayores del municipio de Santa Clara, no exento de vulnerabilidades.

Los representantes del pueblo compartieron sus experiencias sobre la puesta en marcha del movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria, y los resultados de la iniciativa creada con el propósito de aunar esfuerzos y voluntades para transformar el entorno comunitario, elevar la calidad de vida de sus habitantes y hacer avanzar proyectos de beneficio social.

YAMILÉ: SIN MIEDO A LOS RETOS

Desde hace dos años, la delegada Yamilé Chávez Ferrer tomó las riendas de la circunscripción 39 del consejo popular Virginia, luego de que fuera elegida por sus cualidades y activa participación en el grupo comunitario de trabajo integrado.

Yamilé Chávez Ferrer, delegada de la circunscripción 39 del consejo popular Virginia, considera que el movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria es una herramienta necesaria para lograr el bienestar del pueblo.

Acerca del movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria, considera que resulta una herramienta necesaria para procurar el bienestar de esa barriada, donde conviven más de 2 000 habitantes.

«El apoyo de entidades de los sectores estatal y privado situados en nuestra demarcación ha sido decisivo para aliviar necesidades de la población. En estos empeños resalta la mipyme Alemanes Express, primera en donar ollas arroceras y multipropósito, y elaborar alimentos para personas vulnerables.

«También, el establecimiento de la mipyme PEPMAI erigido en nuestros predios, cuya casa matriz radica en el Caracatey, ofrece comida rápida a la comunidad. Asimismo, incorporó diez triciclos eléctricos para la recogida de pasajeros en el horario de mayor demanda, con una tarifa de 50 pesos e itinerarios desde el reparto José Martí hasta Virginia, y de aquí al parque Vidal y la zona hospitalaria. La iniciativa se convirtió en fuente de empleo para conductores sin vínculo laboral.

«Cuando ocurren derrumbes por el mal estado constructivo de algunas viviendas, el sector no estatal se suma a las brigadas de mantenimiento para repararlas enseguida.

«Contamos con numerosas entidades estatales situadas en nuestro entorno que brindan su apoyo como parte del encargo estatal, entre las que destacan la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember), que semanalmente ofrece almuerzo a unas 80 personas en situación de vulnerabilidad.

«También adaptó como kiosco un contenedor en desuso, que situó en sus áreas exteriores para brindar servicio de gastronomía a la comunidad, a precios más asequibles. Allí también ubicó bancos e instaló lámparas led recargables, donde los vecinos acuden por las noches, cuando falta el fluido eléctrico.

«En el actual contexto cubano no podemos acumular los problemas. Se impone resolverlos de inmediato, con la puesta en marcha de alternativas», insistió Yamilé.

Sergio: un año en función del pueblo

En la entrevista con los representantes del pueblo conocimos a Sergio González Rodríguez, el delegado de la circunscripción 51 que confía en que un futuro mejor es posible.

Comenzó en esta encomienda en el año 2022 y, desde entonces, trabaja en función de la unidad del barrio y el mejoramiento de las instituciones situadas en su demarcación. delegado Sergio González Rodríguez elogió la participación de los actores económicos estatales y privados en la entrega de alimentos y donativos a la escuela especial regional Marta Abreu.

El delegado Sergio González Rodríguez elogió la participación de los actores económicos estatales y privados en la entrega de alimentos y donativos a la escuela especial regional Marta Abreu.

Sergio siente orgullo de contar en su circunscripción con la escuela especial regional Marta Abreu, que acoge a infantes con discapacidad físico-motora de las provincias centrales.

«La atención que recibe el centro docente, a cargo de empresas cercanas, ha permitido solucionar problemas allí presentes sin necesidad de utilizar para ello el presupuesto del Estado asignado a la escuela.

«En saludo al 8 de octubre, en la ceremonia correspondiente al cambio de atributos pioneriles, como parte de la Jornada Camilo-Che, un grupo de actores económicos donaron alimentos para reforzar la dieta de los pequeños, entre otros artículos deficitarios. La iniciativa se repite prácticamente todos los meses.

En un espacio que colinda con la escuela secundaria básica Gerardo Abreu, donde se acumulaba la basura, se erigió un parque infantil con el apoyo de entidades estatales y mipymes situadas en el consejo popular Virginia.

«Como parte del movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria, organizamos ferias comerciales con la presencia de la Empresa de Productos Lácteos La Villareña y del sector agropecuario, así como de trabajadores por cuenta propia y mipymes. También convocamos a los vecinos a participar en la reparación de dos bodegas. Una de ellas pasará a ser un mercado de barrio».

Refiere Sergio que al final de la calle General Mariño y Circunvalación, prevén ejecutar una solinera con el apoyo de una mipyme, y acercar el servicio a la comunidad.

«Vale destacar la ayuda recibida por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos y la UEB de Tecnología y la Informática (ATI), así como la de Automatización Integral (Cedai), la de Construcciones de Obras de Ingeniería (Ecoing-25), y la de Materiales de Construcción, convertidas en nuestra principal fortaleza».

Sergio no pierde las esperanzas de abrir un parque biosaludable, para que las personas de la tercera edad realicen ejercicios al aire libre, e incorporar a diferentes actividades jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

«La tarea es ardua pero no imposible. Somos los representantes del pueblo y los vecinos ven en nosotros el camino a seguir para encontrar una salida a sus problemas. Tenemos que ser capaces de elevar sus demandas y hallar una posible solución».

Tania: la profesora de la Escuela Pedagógica

Desde hace un lustro Tania Roca Govea es delegada de la circunscripción 89 del consejo popular Virginia, tarea que comparte con su condición de profesora de la escuela pedagógica Manuel Ascunce Domenech.

Consciente de que la misión asumida resulta complicada en medio de un contexto económico adverso, tiene como meta rescatar el entusiasmo de la gente con el acompañamiento del movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria.

«Antes, solo contábamos con el apoyo del grupo de trabajo comunitario integrado, pero ahora todo es diferente, al permitirnos aglutinar a las masas, estimular las energías y acompañarnos en cada paso. Con la voluntad de todos movemos montañas, y la población percibe que el delegado está donde tiene que estar.

«Cada semana nos reunimos con el presidente de la Zona de Defensa, donde participan también representantes de las organizaciones políticas y de masas, los trabajadores sociales, y los directores de instituciones y empresas situadas en nuestra comunidad.

«Discutimos temas vinculados con los planteamientos de los electores y buscamos entre todos la manera de resolverlos. Gracias a este intercambio han surgido soluciones en una circunscripción con 44 edificios multifamiliares y biplantas, el círculo infantil Los Zapaticos de Rosa, y la secundaria básica Gerardo Abreu.

«Aun cuando no estamos en su radio de acción, la mipyme estatal Antenas donó lámparas led y cestos de basura a centros educativos. Asimismo, reparó las ventanas en mal estado del círculo infantil; mientras la Empresa de Prefabricados ayudó a construir un parque infantil en un espacio donde se acumulaba la basura.

«Para eliminar vertederos y microvertederos para la recogida de desechos, contratamos a un carretonero, que acopia la basura generada en las áreas más alejadas en la Carretera Central. En las zonas más céntricas, las mipymes, la Empresa de Materiales de Construcción y la de Prefabricados, así como la Unidad Empresarial de Base Transmetro, apoyan la actividad en áreas que se han convertido en jardines.

«Por su parte, la Empresa de Producción Local de Materiales de Construcción (Plomat) restauró el supiadero de la Circunvalación; en tanto la Empresa de Calderas Alastor, de conjunto con Comercio, ayudó a la ejecución de una turbina sumergible para la cisterna de los edificios multifamiliares, y otra para el círculo infantil Los Zapaticos de Rosa, que aliviaron las tensiones con el agua. También, la mipyme Gomate está a punto de abrir una solinera para que los vecinos recarguen sus equipos.

«Vivimos una etapa compleja, pero ver que las empresas colaboran en la búsqueda de soluciones a problemáticas del barrio, me anima a seguir adelante. Los sueños que tenía desde un principio de mi mandato se han cumplido.

«En el actual momento histórico que vivimos no podemos acumular los problemas. Se impone resolverlos de inmediato o encaminarlos, cuando hay personas vulnerables que esperan por nosotros. La sonrisa en el rostro de los más necesitados constituye una muestra de que valió la pena».

El movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria viene a afianzar, integrar y motivar, a partir de tres frentes principales de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo.

Aún con muchas metas y desafíos por delante, a 50 años de un comienzo, los delegados del Poder Popular coincidieron en que la iniciativa abre puertas y oportunidades de participación en el empeño común de defender la Revolución.