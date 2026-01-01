Casas contenedores: una opción viable

Como un paliativo al problema de la vivienda en Cuba, con un alto nivel de deterioro del fondo habitacional, en Villa Clara comenzó la construcción de casas, a partir de la adaptación de contenedores en desuso, como parte de una iniciativa extendida también a otras provincias.

El proyecto de desarrollo local (PDL) Reluxes Herrerías, del municipio de Santa Clara, comenzó su incursión en esta encomienda, para satisfacer parte de las necesidades del país a más corto plazo, con la ejecución de un modelo de vivienda —a partir de un diseño propuesto por el Ministerio de la Construcción (Micons), con el cual están encadenados—, que presentarán cuando concluyan la primera de su tipo, en proceso experimental.

Entre las ventajas de las viviendas erigidas a partir de contenedores en desuso, está su resistencia y durabilidad. (Foto: Cortesía de Reluxes Herrerías)

Sobre la experiencia, Mario Eduardo Valdivia Beyra, coordinador del PDL, destacó que luego de la aprobación definitiva de su prototipo, comenzarán su ejecución a mayor escala.

«Las viviendas contarán con una alta calidad y terminación, para que las familias que vayan a vivirlas tengan las condiciones mínimas indispensables.

«En noviembre iniciamos la primera de tipología 3, prevista a concluir por estos días. A partir de las proyecciones del 2026, incursionaremos en contenedores que ya se encuentran en nuestros predios, pues pretendemos entregar unas diez trimestralmente —aun cuando la cifra pudiera estar sujeta a situaciones puntuales con los suministros—, al contar con la fuerza de trabajo capacitada.

Corresponde a nosotros hacer la parte metal mecánica, mientras que la Empresa de Construcción y Montaje se encargará de la microlocalización del lugar donde serán ubicadas y la parte civil.

«Esta tecnología resulta costosa; sin embargo, tenemos una cantidad de recursos disponibles para reducir los costos y continuar la propuesta con el apoyo de otros actores de la economía».

La experiencia es darles utilidad a contenedores procedentes del exterior, práctica que se utiliza en el mundo para ofrecer un segundo y definitivo uso a estos depósitos de carga para el transporte marítimo y fluvial.

Sobre las preocupaciones de la población acerca del calor que pudieran desprender las paredes y techo metálicos, Valdivia Beyra comentó que los elementos antitérmicos que recubren las paredes interiores garantizan una temperatura adecuada, además de colocarse el techo por encima del contenedor.

Las viviendas tendrán entre 32, 56 y hasta 70 metros cuadrados, y dispondrán de varias habitaciones, entre ellas, cocina, baño, comedor y dos cuartos con closets, así como puertas y ventanas que proporcionarán una mayor ventilación.

Para cumplir con el encargo social

Con una plantilla de alrededor de 42 trabajadores, el PDL Reluxes Herrerías asume nuevos compromisos en Santa Clara para cumplir con su encargo social, sin descuidar los pedidos de clientes.

El PDL apadrina la Casa 1 de niños sin cuidado parental, en el reparto Escambray. En la foto, Mario Eduardo Valdivia Veira y la subdirectora de la institución, Esperanza Mederos García (a la izquierda), con uno de los pequeños acogidos allí. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En estos empeños, y para contribuir con la higiene de la ciudad, comenzaron la reparación de camas colectoras de basura de Servicios Comunales para el acopio de desechos sólidos, para sustituir las que presenta u con un alto nivel de deterioro.

De igual forma, participa en la rehabilitación de los centros asistenciales de Salud, con la reparación del mobiliario clínico, y la carpintería metálica de puertas y ventanas.

El PDL Reluxes Herrerías fue creado en el año 2021, a tenor del acuerdo 523 del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Santa Clara, con el objetivo de trabajar en la reparación, conformación, elaboración y fabricación de los componentes antes citados, con un alto impacto social. Desde entonces, la entidad mantiene su protagonismo en la capital provincial.

«Este año continuaremos la intervención del Cuerpo de Guardia del hospital ginecobstétrico Mariana Grajales, para elevar la calidad de los servicios», expresó Liván Andrés Águila, director Comercial. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«En la Sala de Quemados del hospital provincial clínico quirúrgico Arnaldo Milián Castro, intervenimos camillas y camas, entre otros dispositivos indispensables», expresó Liván Andrés Águila, director comercial.

«Propusimos al CAM y a la Dirección Municipal de Salud un nuevo modelo de cama Fowler, acorde con la dinámica demográfica y el envejecimiento poblacional en la provincia más añeja de Cuba. El producto tendrá un impacto positivo, con la posibilidad de colocarlo en el mercado minorista en moneda nacional, para que la población acceda a ella.

«Para fabricarlas prevemos hacer un encadenamiento productivo con la Empresa de Recuperación de Materias Primas, y emplear madera plástica en su composición, para evitar la corrosión del acero ante el constante fregado y empleo de desinfectantes».

Reluxes también participó en la intervención del Hogar de Ancianos 3, y las salas y salones de operaciones del «Arnaldo Milián».

Además, en 2024 repararon la carpintería de aluminio del Cuerpo de Guardia del Policlínico XX Aniversario, y continúan la intervención del Cuerpo de Guardia del hospital ginecobstétrico Mariana Grajales, cuya terminación está prevista para el primer semestre de este año.

Reluxes Herrerías continúa el rescate del mobiliario clínico de centros asistenciales de Santa Clara. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«A partir de la convocatoria realizada por el CAM en el 2024, asumimos el apadrinamiento de la Casa 1 de niños sin cuidado parental, en el reparto Escambray, con una matrícula de siete niños en las edades comprendidas de cero a seis años, donde procedimos a su reparación, además de aportar alimentos y otros articulos», enfatizó Valdivia Beyra.

Con la mirada en el futuro y las energía renovables

Reluxes Herrerías cuenta con un amplio mercado amparado por su objeto social, y aunque la línea fundamental es la producción, comercializa productos básicos de ferretería de forma minorista en la propia instalación, situada a pocos metros de la carretera a la Subplanta.

También, para ampliar su espectro, firmaron un contrato con el sector del Turismo de la provincia y el Grupo Aldaba — de Trinidad— y su equipo de artistas creadores, como Yordan Mainegra y Geinier Acosta, con el objetivo de incursionar en la Sala de Fiesta del hotel Los Caneyes.

«El 2025 fue un año de desafíos ante las limitaciones de recursos y el incremento de los clientes, pero lo más significativo del PDL radica en que las utilidades de las fichas de costo son mínimas, como una manera de ayudar a resolver algunas problemáticas y mejorar la calidad de vida de los santaclareños», enfatizó su coordinador.

Reluxes Herrerías mantiene una alta aceptación entre los clientes, por la calidad y seriedad en las entregas, con garantía de posventa. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«Para ampliar la capacidad productiva, estamos a la espera del arribo de un laminador computarizado para fabricar purles y continuar las inversiones. Se trata de hacer más para ayudar más».

Fueron sus trabajadores los que rescataron el estadio de béisbol Natilla Jiménez y la estatua al burro Perico; participaron en la conclusión de la tienda La Francia y la reparación de La Canastilla, que han incidido en el cambio de imagen de la capital villaclareña.

Pero Reluxes Herrerías no se contenta con lo logrado, y para contribuir con el ahorro de electricidad, este año prevén cambiar la matriz energética.

«Montaremos un sistema de energía solar de 50 kW. La que no consumamos la tributaremos al SEN. Para dar este paso realizamos un estudio con mediciones en vivo, a fin de comprobar el consumo general y por áreas de producción. La instalación de la tecnología se hará realidad en el primer semestre de este año.

«Nuestro PDL continuará los aportes al Consejo de la Administración Municipal de Santa Clara, con impacto en el día a día del pueblo, nuestra principal razón de ser».

Pie de fotos: Fotos de Ramón Barreras y cortesía de Relux Herrerías. ENVÍO POR GMAIL.

1-En proceso experimental se encuentra el prototipo de vivienda a cargo de Reluxes Herrerías, para iniciar este año su ejecución a mayor escala.

2-«Este año continuaremos la intervención del Cuerpo de Guardia del hospital ginecobstétrico Mariana Grajales, para elevar la calidad de los servicios», expresó Liván Andrés Águila, director Comercial.

3-Entre las ventajas de las viviendas erigidas a partir de contenedores en desuso, está su resistencia y durabilidad.

4-Reluxes Herrerías mantiene una alta aceptación entre los clientes, por la calidad y seriedad en las entregas, con garantía de post venta.

5-El PDL apadrina la Casa 1 de niños sin cuidado paternal del reparto Escambray. En la foto, Mario Eduardo Valdivia Beyra y Esperanza Mederos García (a la izquierda) subdirectora de la institución, con uno de los niños acogidos.

6-Reluxes Herrerías continúa el rescate del mobiliario clínico de centros asistenciales de Santa Clara.