Jornada de trabajo voluntario en Villa Clara por el aniversario 87 de la CTC

En saludo al aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Empresa Electromecánica Villa Clara fue sede este sábado 24 de enero de una jornada de trabajo voluntario que reunió a obreros y directivos de la entidad.

La actividad contó con la presencia de Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, quien destacó la entrega de los trabajadores y el papel de la empresa en el desarrollo económico y social del territorio.

La elección de esta entidad como sede del acto provincial responde a su condición de Colectivo Vanguardia Nacional desde 2010 y a su participación en obras de gran impacto, como la construcción de tanques en la Zona de Desarrollo Mariel, la red contra incendios del muelle del Mariel y la rehabilitación de hospitales y centros comunitarios.

La empresa también ha sido reconocida por acciones de profundo alcance social, entre ellas la recuperación de equipos de respiración artificial durante la pandemia de la Covid-19 y la construcción de viviendas para sus trabajadores, además de proyectos comunitarios como Futuros Constructores.

El acto central por el aniversario 87 de la CTC se celebrará el martes 28 de enero en la propia Empresa Electromecánica Villa Clara, donde se rendirá homenaje al movimiento obrero y a la historia de la organización fundada en 1939.