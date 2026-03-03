Gestionan nuevo sistema para la recogida de la desechos sólidos en Santa Clara

Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, y Yansy Díaz Jiménez, intendente de este territorio, informaron el martes 3 de marzo en comparecencia radial, las medidas que entrarán en vigor en Santa Clara, capital provincial de Villa Clara, a partir del próximo lunes 9 de marzo, para dar respuesta a la recogida de la basura en momentos de contingencia energética.

La autoridad gubernamental precisó que trabajan en la reorganización del sistema de acopio de la basura en la ciudad de Santa Clara, de conjunto con otras entidades, con la contratación de carretones y triciclos eléctricos. Las modificaciones para estabilizar el servicio serán divulgadas en lugares públicos para que sean del conocimiento de la población.

Por su parte, Yansy Díaz Jiménez, intendente de Santa Clara, explicó que se trata de gestionar la recogida de los desechos sólidos de una manera diferente, con la participación de los sectores estatal y no estatal y los consejos populares, para eliminar vertederos.

Expresó que para esta encomienda, la Empresa de Servicios Comunales adquirió diez nuevos triciclos eléctricos que se sumaron a los cinco ya existentes, dedicados a la actividad en el casco histórico de Santa Clara; también se han incorporado otros del sector privado y unos 20 carretones particulares.

A propósito de los cambios, el presidente del Gobierno en Santa Clara explicó que, con la introducción de este sistema en las 18 zonas de Servicios Comunales, en el Consejo Popular Centro se acopiará la basura en horario nocturno después de las 5:00 de la tarde con una frecuencia diaria. La recogida comenzará por las calles situadas en la parte sur de las ciudad (La Cruz, Unión, Maceo, Cuba, Colón, Villuendas y Alemán, hasta la Carretera Central).

Las personas que viven en las entrecalles deberán trasladar los desechos a las vías antes especificadas. De esta forma, se ahorra combustible y trabajo, y se mantendrá limpio durante el día el Consejo Popular Centro.

En el resto de los consejos populares la recogida tendrá lugar una vez por semana, o en los días que decida la comunidad, con el apoyo de carretones y otros medios.

El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, recalcó que los sectores estatal y privado deberán contratar a un tercero para el acopio de la basura que generen. El servicio se cobrará de acuerdo con las tarifas aprobadas, y a quien incumpla lo establecido, se le notificará el retiro de la patente por un año.

Ambos funcionarios se refirieron a la participación en estos empeños del proyecto Recicla mi Barrio, y se pretende extender la iniciativa a todas las comunidades, para evitar que parte reutilizable de los desechos vayan a parar al Vertedero Municipal.

Se trata de buscar la sostenibilidad y dedicar el combustible disponible a una higienización mayor los fines de semana, con la participación de empresas que apadrinan los consejos populares mediante contratos con Servicios Comunales.