Un Primero de Mayo por la Patria

Desde horas tempranas de este viernes Primero de Mayo, cientos de trabajadores villaclareños de los sectores de la economía y los servicios, en compañía de sus familiares, se han dado cita en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara, para celebrar el Día del Proletariado Mundial y patentizar su apoyo incondicional a la Revolución, en defensa de las conquistas alcanzadas a lo largo de 67 años de intenso bregar en la construcción de un estado de justicia y equidad.

¡Gracias Fidel!

Organizados por bloques, los colectivos obreros ocupan la Avenida de los Desfiles, para marchar por la paz y contra las amenazas imperiales que pretenden doblegar al pueblo cubano con un cerco energético, dispuesto a luchar si fuera necesario en defensa de su soberanía y autodeterminación.

Con el lema La Patria se defiende, los villaclareños dan muestras de unidad, con el compromiso irrevocable de defender el proyecto social cubano en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

🇨🇺 Desfile por el 1ro de Mayo



🚩El pueblo de #SantaClara como en toda la isla reafirmó que #LaPatriaSeDefiende

Con alegría, compromiso y mucho entusiasmo reafirmaron el apoyo y la fidelidad a nuestra Revolución en los #100AñosConFidel



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«Los trabajadores de la Cultura estamos presentes en este momento tan importante de la historia de la Revolución. Esta es una demostración de la unidad del pueblo ante las amenazas provenientes del exterior y la disposición de combatir, si fuera necesario.

«La Cultura está presente con todos sus trabajadores en un bloque unificado, con una gran conga que será el cierre del desfile del Primero de Mayo, lo cual nos honra porque nos da la posibilidad de concluir con espíritu de alegría y unidad para que se recuerde la gran fiesta de los trabajadores villaclareños y de Cuba», afirmó Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura.

Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura.

Por su parte, Jessica Trujillo Coca, estudiante de primer año de Medicina, expresó: «Estoy muy feliz de estar aquí hoy porque es una forma de demostrar que todos estamos defendiendo las conquistas de la Revolución. Además de estar representando el orgullo por mi universidad».

Jessica Trujillo Coca, estudiante de primer año de Medicina.

Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud, reafirmó a Vanguardia que este es un año más donde el gremio medico y todos los que lo representan, todo el gran equipo de batas blancas de Villa Clara, llega a la Plaza, en medio de tantas complejidades, para reafirmar que a Cuba se defiende.

Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud.

Por su parte, Yanet Reyes Castillo, delegada del Consejo Centro de Santa Clara, expresó:

«Para mí es muy importante representar a mi Patria hoy con los trabajadores de Cuba, dando un paso al frente. Como delegada, rol que desempeño desde hace 4 años, trato de dar respuesta a las problemáticas, no pocas agudizadas por el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país, pero no nos detendremos ante las dificultades. Con la unidad de todo el pueblo, bajo la conducción de nuestro Partido y Gobierno, saldremos adelante».

Yanet Reyes Castillo, delegada del Consejo Centro de Santa Clara.

Maikel Castro Batista, profesor de la Escuela Pedagógica, expresó: «Para los jóvenes villaclareños y cubanos constituye un orgullo defender a la Revolución y dar el sí. Hoy, en Villa Clara, en este Complejo Escultórico, La patria se defiende».



Los niños desde bien temprano en la Plaza de la Revolución.

Trabajadores civiles de la defensa.

Lídice Tomé Sánchez, presidenta de la Asociación Cubana de personas en situación de discapacidad intelectual (ACPDI), declaró a Vanguardia:

«Nos representa la defensa de la Patria. Fuimos creados en un momento histórico para la Revolución, hace tan solo dos años. Esto significa una conquista, un logro de la Revolución Socialista. Es por ello que estamos aquí hoy, patentizando y agradeciendo en nombre de todos, a un sueño de Fidel que nuestro presidente Díaz-Canel cumplió».

Asociación Cubana de personas en situación de discapacidad intelectual.

Yanisleidys González, directora de la ENU Primero de Mayo: «Hoy me siento orgullosa de estar en la plaza y traer conmigo a las generaciones más jóvenes. Mi motivo para estar hoy aquí es demostrarles a estos pequeños que es necesario estar siempre con la Revolución».

Yanisleidys González, directora de la ENU Primero de Mayo.

Para Salvador Pérez Abreu, integrante de la ANCI, estar en la plaza significa más que un orgullo: «Es un honor como cubano y revolucionario estar presente en este desfile. Más que aportar nuestra firma por la patria, damos la vida por todo lo que ha hecho la Revolución en nombre de las personas en situación de discapacidad y con vulnerabilidad en estos tiempos tan duros donde el Imperialismo nos bloquea cada vez más con medidas crueles y sangrientas».

De igual forma piensa Dailín de la Caridad Silverio Rodríguez, vicepresidenta de esa Asociación en el municipio de Santa Clara: «Para mí representa todo, a lo que dedico mi día a día».

Integrantes de la ANCI.

El colectivo de la Empresa de Energía Eléctrica, conocido por sus siglas EMGEF, mostró su disposición de apoyar la Revolución y el socialismo este Primero de Mayo. Yoandry Acosta Fernández, director de esa entidad comprometida con la generación de energía, llegó con su familia para decir sí al proyecto social cubano: «Siempre vengo acompañado de mi esposa Mailín y mi hija Nicole, quien no se pierde está fiesta de pueblo».

Yoandry Acosta Fernández, director de EMGEF.

Sobre los retos de la entidad que representa, ante el cerco energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, dijo que mantienen en buen estado los grupos electrógenos de generación distribuida de fuel oil, y tras las mejoras experimentadas con el combustible, actualmente generan unos 40 MW diarios las 24 horas, lo cual contribuye a estabilizar el Sistema Electoenergético Nacional y disminuir los molestos apagones.

Sobre la marcha en la Plaza del Che, expresó que es la respuesta del pueblo, que no se amilana ante las amenazas del vecino del norte, dispuesto a defender la Patria si fuera necesario.

También presente el combatiente de la Revolución, Diego Navarro Expósito: «A nosotros no nos vence nadie. Estamos celebrando el mayor día del año con la convicción de que nadie nos traicionará».

Lisandra Valdés, trabajadora de la delegación territorial del CITMA, dijo:

«Para mí es un orgullo estar aquí en la plaza ya que es otro año más que celebramos en conjunto todos los trabajadores de la provincia. Compartimos este momento de alegría para que nuestro pueblo siga luchando».

Lisandra Valdés, trabajadora de la delegación territorial del CITMA.

El colectivo de la Textilera Desembarco del Granma está en marcha con Fidel. La Empresa Textil Desembarco del Granma, inaugurada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, trajo resultados al Che en la marcha obrera en la Plaza Guevariana.

Casita infantil Pequeños Guerrilleros.

Vivian Mirabal Hernández, secretaria general del Buró Sindical del centro, destacó que las limitaciones de recursos no los amilanan, y que aplican alternativas para sortear el difícil contexto y mantener producciones únicas como la gasa quirúrgica, entre otras indispensables como la tela de ataúd y del uniforme del Minfar, así como hilo de cocer.

También Yurima Díaz Díaz, directora de Producción y Comercial, dijo que las limitaciones de recursos no detendrá a la industria comprometida con Fidel, confiados en que la Revolución seguirá adelante, donde sus más de 350 trabajadores no le fallarán.

La música y el colorido se hace presente en cada bloque.

Marisa Prado Gallardo, gloria deportiva de softball: «Estamos aquí este Primero de Mayo para defender a la Patria y a la Revolución. Todas las glorias deportivas del municipio cabecera de Santa Clara estamos aquí demostrando que la Patria se defiende».

Marisa Prado Gallardo, gloria deportiva de softball.

A pesar de estar jubilada, Reina Domínguez asistió a la plaza hoy para acompañar al sindicato de jubilados de la INPUD. Pero no vino sola, su nieta también participó en el desfile del pueblo trabajador: «Es necesario defender a la patria y que los niños aprendan que hoy es el Día de los Trabajadores».