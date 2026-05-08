Firman compromisos colectivos de la Empresa Labiofam Villa Clara

A pesar del actual contexto que vive el país y de las medidas de recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba, cuadros y colectivos de la Empresa Labiofam Villa Clara, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, reunidos este 8 de mayo en el sitial dedicado a la acción contra el Tren Blindado, asumieron con su rúbrica nuevos compromisos, como parte de la Jornada de Esfuerzo Decisivo en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El Museo Sitio a la Acción, Toma y Descarrilamiento del Tren Blindado, de alta significación histórico, resultó el lugar escogido para rubricar el documento. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

El gremio se comprometió a cumplir los plazos fijados de entrega de las producciones a clientes, así como las normas de biodiversidad y los procedimientos técnicos establecidos.

También, evitar gastos innecesarios, contribuir con el ahorro de energía y de recursos, y proteger el medio ambiente. De igual forma, mantener la calidad de las producciones como sello distintivo, como parte de los aportes del sector al Programa Económico y Social del Gobierno.

Raydel Rodríguez Ponce, director general de la Empresa Labiofam Villa Clara, informó a Vanguardia que durante la jornada del viernes 8 de mayo ratificaron con su firma los compromisos contraídos con el lema Labiofam por el bien de todos, insertados en el programa provincial Villa Clara con todos, a fin de alcanzar las metas trazadas.

La Empresa Labiofam cuenta actualmente con más de 170 trabajadores distribuidos en las unidades empresariales de base Comercializadora, de Logística y Saneamiento Ambiental, y la del Complejo Industrial, con la intención de culminar esta última el año entrante, destinada a convertirse en el principal abastecedor de bioplaguicidas y biofertilizantes para la agricultura cubana y la exportación.

En la jornada se rindió tributo a Celia Sánchez Manduley en vísperas de su natalicio, y a los revolucionarios Antonio Guiteras y Carlos Aponte, caídos un 8 de mayo en El Morrillo, Matanzas. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Entre las proyecciones de trabajo de Labiofam Villa Clara, se encuentran: dar continuidad a los servicios que brinda al pueblo, continuar la comercialización de artículos de alta demanda popular, como medicamentos de uso humano elaborados a partir de la miel de abeja, así como jabones, detergentes y champú que venden en los 12 puntos habilitados en la provincia.

Rodríguez Ponce destacó, además, la próxima apertura de otros dos establecimientos comerciales en los consejos populares José Martí y Antón Díaz de la ciudad de Santa Clara, con el propósito de acercar los productos a la comunidad, sin que los vecinos tengan que dirigirse al centro de la ciudad para su adquisición.