Vegueros sobre el surco

La siembra de tabaco en Villa Clara, a pesar las lluvias de los últimos días de septiembre, comenzará por La Puntilla, en Falcón, sitio de la finca de Linner Marrero Turiño, uno de los mayores vegueros del país, quien en la campaña está comprometido a plantar unas 150 hectáreas de la solanácea con tecnologías de sol ensartado y tapado.

La provincia, con independencia de los productores de Cienfuegos adicionados a la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, tiene contratadas unas 1800 hectáreas de suelos para cubrir de posturas, unas 400 por encima de la eta anterior y lograr rendimientos superiores a la 1.2 t/ha, precisó días atrás Antonio Subí Pérez, director general de la entidad.

De ese monto alrededor de 520 ha se incluyen entre vegas tapadas para la selección de capas destinadas al torcido de exportación, sector en el cual la provincia se ubica entre las más destacadas de su tipo en el país al aportar más de 125 000 manojos durante las labores de acopio de rama en la última campaña.

Durante el período de siembra y desarrollo vegetativo de las posturas un 60% de las áreas en fomento contarán son sistemas de riego de agua funcionando con energía solar, así como centros de beneficio, o escogidas, radicadas en fincas de los cosecheros.