Arrancó la siembra de tabaco

Los vegueros villaclareños, unidos ahora a cosecheros cienfuegueros, iniciaron la siembra de tabaco, primeros de su tipo en el país, con el compromiso de asumir unas 1900 hectáreas del cultivo y rebasar rendimientos agrícolas superiores a 1.24 t/ha, volumen recogido en la anterior campaña cuando asumieron la recolección del 96% de la superficie plantada.

Antonio Subí Pérez, director general de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, precisó que unos 350 campesinos establecieron contratos en unas 6 ha de promedio para el cultivo y resaltó que en la temporada dispondrán de unos 23 000 canteros en semilleros tradicionales y otros 24 túneles para la obtención escalonada de las posturas requeridas para la siembra.

Precisó que ahora los productores de Cienfuegos —Cumanayagua, Cruces, Lajas, Rodas y Aguada de Pasajeros—, incorporados a la entidad plantarán un 0.55 % de las 1800 ha que asumen los municipios villaclareños y en campañas perspectivas el monto de área crecerá dadas las potencialidades agrícolas y tradición de vegueríos en esa región.

Al acto del comienzo campaña, celebrado en la finca La Puntilla, en Falcón, asistida por el campesino Linner Marrero Turiño, acudió Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, quien sostuvo palabras de elogio hacia los vegueros por el desempeño productivo que acometen y el altruismo que asumen con instalaciones de Salud Pública en el territorio. También en el encuentro asistió Milaxy Yanet Sánchez Armas, Gobernadora en Villa Clara.

La finca La Puntilla, perteneciente al cosechero Linner Marrero Turiño, recibió a la familia tabacalera del centro del país para iniciar la siembra de la solanácea. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Por su parte. Subí Pérez detalló que el 60% de las áreas de semilleros y de siembra perspectiva cuentan con 100 sistemas de energía fotovoltaica para el riego de agua y en fase de adquisición otros 150 para completar el 60% de la superficie agrícola sin gastos de consumo de petróleo y electricidad.

Reconoció que en la temporada están empeñados en cosechar unas 2135 toneladas de tabaco, aspecto en el cual encomió la labor de los productores de Placetas que registraron rendimientos promedios superiores a 1,37 t/ha con más de 900 t aportadas a los resultados económicos de la provincia.

Detalló que tienen el propósito, además, de lograr ventas por encima de los mil 700 millones de pesos y un salario medio mensual superior a los20 mil pesos.

También reconoció el aporte que realizan los vegueros, desde sus respectivas fincas, para apuntalar los programas inversionista y de producción de alimentos destinados al sostenimiento de las familias contratadas en labores agrícolas y ventas a entidades estatales.