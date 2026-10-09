Villa Clara comercializa productos derivados de la madera y de la actividad agroforestal

Este jueves, a las 9:00 a. m., Villa Clara abrirá las puertas de la primera tienda de su tipo en el país, un espacio que comercializará productos derivados de la madera y la actividad agroforestal. Así lo confirmó en declaraciones exclusivas a Soy Villa Clara Yadira González Barroso, directora de la Empresa Agroforestal en la provincia.

La directiva precisó que no se trata solo de carpintería terminada, sino de una amplia gama de subproductos: costanera, tabla C, tableros de construcción, vigas, todo lo que no es madera aserrada pero puede ser útil para la vida cotidiana.

Entre las novedades, González Barroso destacó la venta de aserrín con fogoncitos para la cocción de alimentos, una alternativa pensada para enfrentar las dificultades energéticas. También se expenderán raíces de pino para encender el carbón, posturas de frutales, forestales y de café.

La cita es a las 9:00 a. m. Una oportunidad para los villaclareños de adquirir productos útiles y de calidad, y una muestra de que la innovación y el aprovechamiento de nuestros recursos siguen siendo caminos para vencer las dificultades.