Otro viernes de Defensa en Villa Clara

Como parte del Día Nacional de la Defensa en el municipio de Caibarién se desarrolló un ejercicio de defensa territorial, para el cual se prepararon y cohesionaron los diferentes órganos de dirección y mando de la zona de defensa.

Así lo informó Odelvis Luis Vázquez, presidente del Consejo de Defensa Municipal. Señaló que, al calor del ejercicio, se efectuaron actividades con varios subgrupos con el fin de dar respuesta a cada una de las dinámicas del día.

«El subgrupo de Alimentos pudo demostrar la fonda que tiene línea económica para prestar un servicio a la población todos los días. Exhibió un grupo de bodegas donde también se elaboran y venden alimentos para la población, así como un grupo de productos alternativos en la bodega del barrio, que se instrumenta como nueva opción en el territorio».

Luis Vázquez agregó que visitaron la panadería que elabora el pan y otros productos alternativos con leña a partir de la situación real que atraviesa el municipio. Subrayó, además, que el subgrupo Agua demostró en el terreno la vitalidad del preciado líquido y mencionó la reducción del ciclo de agua de 28-30 días hasta 6 días. Añadió que casi logra cubrirse la mayor cantidad de circunscripciones con pozos artesanales, lo que también representa una bondad del territorio en cuanto al abasto de agua a la población.

«Hoy ha trabajado, en medio del ejercicio, una zona que tiene problemas con el abasto y debe quedar resuelta a partir del cambio de válvula que se desarrolla en el terreno», aclaró.

El presidente del Consejo de Defensa Municipal hizo referencia al subgrupo de Construcción e Inversiones, el cual trabaja en labores vinculadas a la higienización de la ciudad (tales como la pintura y la chapea) a través de medios alternativos que posee la zona de defensa.

Por otra parte, el subgrupo de Salud evidenció la vitalidad de la zona en el empleo de la medicina natural y tradicional. Asimismo, puso en práctica un ejercicio relacionado con la evacuación de heridos a partir de los golpea aéreos limitados que se han desplegado en la zona.

Luis Vázquez aseguró que Salud ha entregado una respuesta contundente en materia de primeros auxilios. De la misma manera, Educación, Cultura y Deporte demostraron aulas alternativas en caso de golpes aéreos limitados que destruyan la escuela. Estas acciones resultarían una solución para garantizar la continuidad del proceso docente-educativo.

Luis Vázquez otorgó gran valor a las actividades deportivas y culturales realizadas sistemáticamente en la comunidad con la participación de niños. Reconoció que, iniciativas así, deben mantenerse.

En Caibarién, el trabajo político ideológico y el trabajo con las masas se ha dedicado a la propaganda gráfica. Según Luis Vázquez, se han utilizado recursos como sacos de yute, yaguas y carbón vegetal.

«Pudimos apreciar una reunión con los centinelas, una fuerza que está en la comunidad, que nos alerta, que nos informa constantemente sobre los problemas que afectan a la población y nos sirve como herramienta principal en la toma de decisiones en la Zona de defensa y para atacar los problemas nonatos o en fase de ideación.

«La zona de defensa, con mucha seriedad, ha estado en comunidades y centros de trabajo con el objetivo de puntualizar las brigadas de producción y defensa. Se logró completar el 100 % de estas brigadas. Trabajamos para que, en los próximos días quede concluido este sistema con la incorporación de Proyectos de desarrollo local (PDL), mipymes y trabajadores por cuenta propia. De ese modo, fortaleceremos el sistema defensivo y territorial dentro de la zona de defensa».

Durante la jornada, se desarrolló también un Ejercicio Integral de Exploración Naval, Obstaculización contra desembarcos y defensa de litoral, cayería y pedraplenes con la participación de la compañía de defensa costera, el grupo especial naval, el grupo de preparación de minas y un subgrupo ideográfico de ayuda a la navegación.