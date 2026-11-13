La heroicidad que nació en Santa Clara

La historia del Cuerpo de Bomberos de Cuba comenzó a escribirse hace 330 años, en Santa Clara. Los vecinos de la naciente villa organizaron el primer servicio de extinción de incendios, preocupados por las vidas y los bienes que podrían cobrar tales siniestros.

Desde el 13 de noviembre de 1696, cuantiosas generaciones de bomberos han puesto preparación, disciplina y valor en función de la vida y el bienestar de otros. En misiones de prevención y extinción de incendios, salvamento y rescate, y fiscalización del cumplimiento de las regulaciones de seguridad y protección, se consagran a diario, anónimos, pero dueños de historias dignas de ser contadas.

Un líder forjado con disciplina, honor y valor

El teniente coronel Eleser Meneses Herrera llegó hace más de 30 años al Cuerpo de Bomberos de Villa Clara y cuenta que ha pasado por todo tipo de cargos, hasta ocupar la jefatura de ese órgano, donde ha permanecido durante casi una década.

El teniente coronel Eleser Meneses Herrera transitó por casi todas las responsabilidades hasta convertirse en jefe del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara. (Foto: Cortesía del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara)

«Empecé como almacenero del taller regional central y después cursé los estudios en la academia. En 1996 comencé como jefe de pelotón, seguí como jefe de compañía, estuve al frente del Comando de Santa Clara y en 1998, todavía joven, recibí el Comando Provincial.

«Allí permanecí por diez años. Participamos en servicios de rescate, salvamento e incendios; prestamos auxilio durante eventos meteorológicos; recuperamos técnicas y trabajamos en el mantenimiento del comando para asegurar la respuesta operativa a cualquier situación».

Su promoción como jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara, en 2008, le regaló una oportunidad para aprender y ganar experiencias de quien lo antecedió en la responsabilidad que hoy desempeña.

«El teniente coronel Pérez Pérez fue mi profesor en todos los sentidos y tengo mucho que agradecerle. Lo considero un amigo y hermano. Todavía conversamos y me da consejos para la vida diaria».

En el 2017 asumió la dirección del Cuerpo de Bomberos de la provincia, enfocado en conducir de la mejor manera posible a quienes ejercen «esta hermosa profesión». Compartió conocimientos y experiencias en la Angola, recibió preparación en Rusia y viajó a Colombia para hablar sobre la alerta temprana ante eventos meteorológicos.

La hoja de servicios siempre abre espacios para las emociones, porque, «llegar al lugar de un incendio o un accidente y ver a las personas sufriendo por las pérdidas marca, siempre marca. Sentimos la tristeza y el dolor que experimentan ellos. Nos acordamos de los servicios trascendentales y los transmitimos como experiencia a los nuevos bomberos».

Entre tantos hechos que lo han impactado a lo largo de su carrera, Meneses Herrera recuerda un accidente masivo ocurrido en el año 2000 en la Autopista Nacional, que dejó el nefasto saldo de 31 fallecidos. De la historia más reciente, resulta inevitable hablar sobre otros dos sucesos que estremecieron a Cuba en 2022.

«Cuando ocurrió la explosión en el hotel Saratoga nos pidieron apoyo con las fuerzas de rescate y salvamento. Movilizamos a los compañeros más capaces y en menos de cinco horas iban camino a La Habana. Prestaron un servicio exitoso, fueron condecorados por el trabajo realizado y la valentía que demostraron. Al regresar, nos transmitieron sus vivencias, y esa misión los preparó para futuras acciones.

«El incendio de la base de supertanqueros de Matanzas es un dolor que lleva el Cuerpo de Bomberos del país. Los villaclareños no sufrimos pérdidas en el lugar, a pesar de que enviamos fuerzas el mismo día que nos pidieron apoyo. Los nuestros llegaron allí y se enfrentaron al peligro desde el primer momento, como los de Matanzas, La Habana, Artemisa, Cienfuegos… Para mí son héroes y me siento orgulloso de que sean mis subordinados, mis amigos y mis hermanos».

Aunque el riesgo permanece latente en cada jornada, el jefe del Cuerpo de Bomberos en Villa Clara refiere que existen maneras de minimizarlo.

«Es cierto que estamos en peligro inminente, pero si nos preparamos bien y cumplimos las medidas de protección, no tiene por qué accidentarse un bombero. En Villa Clara tenemos mártires, pero de eso hace más de 40 años, cuando no contábamos con la tecnología y la preparación de hoy».

Detrás del arrojo que encarnan quienes se plantan frente a tantos peligros nunca falta el temor de una familia que siempre quiere verlos regresar sanos. El joven Eleser que decidió ser bombero tres décadas atrás encontró apoyo en la nobleza campesina de sus padres y en la novia con la que hoy comparte un matrimonio.

«Saben el riesgo que corremos en esta especialidad. Siempre me pedían que tuviera cuidado, pero han entendido y tendrán que entender mi disposición a salvar vidas humanas y preservar bienes materiales. Cuando uno entra al Cuerpo de Bomberos lo ve como algo normal, pero al pasar los años va sintiendo que era lo que debía hacer.

«Es muy duro destruir por completo una vivienda para extinguir las llamas o entregar un cadáver a una familia cuando resultó imposible llegar a tiempo; pero casi siempre —incluso en esas circunstancias— vemos el reconocimiento de las personas cercanas. La gran mayoría de la población nos quiere y nos admira. Esto para mí es la vida y no quisiera dedicarme a otra cosa».

Vocación genética

«Los más viejos dicen que yo tengo 35 años de edad y 35 de servicio», comenta jocoso el capitán Irán Bravo Medina, primer oficial de extinción del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara, porque desde pequeño quiso seguir los pasos de su padre en una profesión colmada de sacrificios.

El capitán Irán Bravo Medina decidió ser bombero a partir del ejemplo y las enseñanzas de su padre. (Foto: Cortesía del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara)

«La única que no estuvo de acuerdo al principio fue mi mamá, porque no quería afrontar los riesgos, pero también me apoyó. En 2012 llegué a la Escuela Nacional de Bomberos para cursar el técnico medio en Protección contra Incendios. Pasados dos años, regresé a la provincia y me ubicaron como inspector, atendiendo los municipios de Caibarién y Remedios. Posteriormente, por decisión de la jefatura, fui seleccionado para estudiar ingeniería en Protección contra Incendios, en Rusia».

Con sólidos conocimientos y experiencias, el capitán Bravo Medina alerta sobre una de las conductas que podrían comprometer la respuesta efectiva ante una emergencia.

«Por idiosincrasia, el cubano quiere socorrer al doliente antes de pedir ayuda. Solo nos llaman cuando ven que no lo logran. Muchas veces las personas preguntan por qué los bomberos no llegan, y resulta que nadie nos ha avisado.

«Cuando recibimos una llamada, el puesto de mando provincial dedica un minuto a tomar los datos y otros 30 segundos para seleccionar y notificar al comando que acudirá. Para ponerse en disposición combativa, los bomberos tardan 45 segundos durante el día y un minuto en horario nocturno. Sin embargo, a veces llegamos al lugar de un incendio y las casas están quemadas en su totalidad. Nos preguntamos cómo es posible si demoramos solo cinco minutos en llegar. Es que las personas perdieron tiempo tratando de apagar el fuego antes de llamarnos.

«Siempre damos una respuesta consecuente con la situación y enviamos al personal calificado para ello. Entregamos todo por salvar una vida y para eso contamos también con preparación psicológica: nos vamos a enfrentar a un doliente y no podemos generarle más dolor, sino tratar de minimizarlo y darle la respuesta efectiva».

Otro rasgo casi universal que distingue al Cuerpo de Bomberos es la familiaridad tan sólida que sostienen sus integrantes, y de ello da fe el joven oficial. «Aunque vivamos en provincias distintas, podemos coincidir en determinados servicios y siempre que nos encontramos nos saludamos como hermanos».

Esa camaradería vuelve más dolorosa y cercana cada pérdida, como ocurrió en 2023, cuando el derrumbe de un edificio en La Habana le arrebató la vida a dos técnicos de salvamento y rescate.

«Estábamos en Rusia, terminando el quinto año de la carrera, cuando recibimos la noticia. Una profesora nos dijo que ellos pierden bomberos cada cierto tiempo, pero no había visto un grupo que sufriera tanto la pérdida de alguien que prácticamente no conocían. Y nosotros le explicamos que el Cuerpo de Bomberos de Cuba se resume en uno solo. Tenemos una escuela nacional y en algún momento “chocamos” los unos con los otros, nos vemos las caras, compartimos dormitorio, chistes y momentos tristes. Cuando perdemos a un compañero, por muy poco tiempo que haya permanecido en el órgano, lo sufrimos como si fuera un amigo de toda la vida».

De temores también habla el capitán Irán Bravo. «Miedo siempre tenemos. Dicen los psicólogos que es la respuesta natural que da la adrenalina para actuar en un momento determinado. Pero sabemos controlar y enfocar ese miedo para tomar la decisión más acertada.

«A quién le gusta meterse en un incendio donde hay 700, 800 o 1000 grados de temperatura. Nosotros no vamos porque seamos más valerosos que nadie. Tenemos en cuenta los medios de protección personal para hacer un rescate efectivo, cuánto tiempo lleva la persona en el lugar, si la estructura se puede derrumbar, por dónde es más seguro acceder. Valoramos todo eso en fracciones de segundos, pero nos enfocamos en una sola idea: entrar y rescatar a la persona».

Si le preguntan sobre los requisitos para ser bombero, a la aptitud física y mental suma la disciplina, que considera fundamental en todos los frentes: saber escuchar las órdenes, esperar el momento adecuado, tomar todas las medidas de seguridad y mantener la preparación continua en el comando.

Y el orgullo lo colma cuando habla del colectivo del que forma parte: «Estamos muy unidos y hemos sabido crecernos ante las dificultades, no solo las que enfrenta el país, sino también las que se presentan cada día en nuestros comandos. Todos ven el carro de bomberos, pero no saben cuántas personas se mueven alrededor para que llegue en tiempo al lugar del incendio. Tenemos un colectivo que a lo largo de los años ha sabido poner en alto el legado de los fundadores de aquella primera agrupación de bomberos de Cuba, y cada vez que sea necesario estamos ahí, dispuestos a elevar el prestigio del Cuerpo».