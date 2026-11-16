Lejos todavía de las posibilidades de autoabastecimiento territorial los cosecheros de arroz del país comenzaron la campaña de frío en la siembra de un cereal de probada aceptación en la identidad alimentaria de los cubanos y durante el año estiman plantar unas 200 000 hectáreas para acopiar otras 600 000 toneladas del grano húmedo, dijo Encrucijada Orlando Loreno Linares Morrel, presidente del Grupo Empresarial Agrícola del Ministerio de la Agricultura.

En el acto de inicio del período invernal de siembra, fecha que se extenderá hasta febrero próximo, celebrado en la comunidad arrocera de El Purio, el directivo acotó que la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdova, en Villa Clara, trascendió entre sus homólogas cubanas al sembrar el pasado año unas 11 068 ha, con un 24% de sobrecumplimiento en ese indicador y en la producción planificada, respectivamente.

Yanelis Saborido Pérez, directora de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdova, en Encrucijada, recibió un reconocimiento del Ministerio de la Agricultura porque su entidad fue la única, entre las homólogas del país, en cumplir el plan de siembra de arroz en el período. (Foto Luis Machado Ordetx)

La provincia logró rendimientos superiores a las 3,7 t/ha, volumen que permitió incrementos en los envíos destinados a la población, el consumo social y ventas directas a consumidores de Sagua la Grande, Encrucijada y Santa Clara.

El país aspira en el año a acopios superiores a las 296 000 toneladas de arroz consumo, dijo Linares Morrell, y argumentó que entre los objetivos estratégicos se precisan avances en las transformaciones económicos sociales, así como en el aumento paulatino de las áreas de siembra y los rendimientos agrícolas.

También llamó a un mejor aprovechamiento de los suelos en explotación, el incremento y explotación de tierra en posesión de cooperativas cañeras y no cañeras y el empleo satisfactorio de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) a partir del balance de necesidades de los municipios en los cuales están enclavadas las entidades especializadas en la producción del grano y otros cultivos varios.

No obstante, acotó, hasta la fecha se produjeron unas 111 000 toneladas de arroz consumo, con un 8% por encima de lo planificado y estiman cerrar el año con un volumen total superior a las 148 000 t, cifra superior a lo registrado en igual fecha del año anterior. Añadió que en esos resultados destacan los aportes de entidades de Pinar del Río y Granma, las mayores cosecheras del país.

No menos de 15 000 hectáreas del cereal se plantarán el próximo año en la yprovincia. (Foto: Reinaldo Cañizares Mesa)

Resaltó que, a pesar de las limitaciones de insumos —combustibles, fertilizantes, maquinarias—, en unas 90 000 toneladas de arroz cáscara húmedo se rebasa el volumen conseguido el año anterior y hasta el momento los acopios marchan de forma estable en un período donde el país importó 205 cosechadoras y las entidades agrícolas arrendaron 147 máquinas. Eso permitió que crecieran, a pesar de la sequía, en 1443 ha plantadas en relación con similar período anterior.

Detalló aspectos vinculados a la urgencia de las transformaciones energéticas, principalmente en la industria, así como en la búsqueda de fuentes financieras con capital foráneo y el vínculo con actores económicos estatales y no estatales, procesos en los cuales está inmersa la entidad del ramo en la provincia.

Yanelis Saborido Pérez, directora de la Agroindustrial de Granos Emilio Córdova, indicó que en la actualidad garantizan aseguramientos fundamentales de insumos a los cosecheros a partir de labores cooperadas con formas de producción no estatales, al tiempo que ejecutan acciones de fangueo de suelos y cambio de matriz energética en áreas industriales vinculadas al secado y el molinado del grano.

En la campaña de frío Villa Clara planificó unas 2 052 ha de siembra — contempladas entre más de 15 000 que sembrarán el próximo año—, y estiman incrementos en los rendimientos agrícolas y eficiencia industrial. También laboran en la actualidad en mantenimientos y limpiezas de canales para eliminar dificultades existentes de años anteriores en los abastos de agua y consolidar así la aspiración en próximos años del autoabastecimiento de arroz que necesita la población del territorio.

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Yanelis Saborido Pérez, directora de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Córdova, en Encrucijada, recibió un reconocimiento del Ministerio de la Agricultura porque su entidad fue la única, entre las homólogas del país, en cumplir el plan de siembra de arroz en el período. (Foto Luis Machado Ordetx)

La producción de arroz consumo en Villa Clara superará, según cálculos, las 14 000 toneladas en el actual año. (Foto: Reinaldo Cañizares Mesa)

No menos de 15 000 hectáreas del cereal se plantarán el próximo año en la provincia. (Foto: Reinaldo Cañizarez Mesa)