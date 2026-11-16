A diez semanas del inicio del curso escolar 2026-2027 y en vísperas de la Jornada por el Día del Educador, que comenzó este 16 de noviembre, el Dr. C. Yosbel Lima Alfonso, director general de Educación en el municipio de Santa Clara, conversó con Vanguardia sobre los desafíos del período lectivo ante el déficit de recursos, y otras limitaciones en uno de los sectores más afectados por los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos.

-«En la capital provincial, los centros educativos permanecen abiertos y garantizan la continuidad de las clases con el apoyo del Partido y Gobierno, los consejos de defensa, y entidades de los sectores estatal y privado», destacó el director general de Educación en el municipio de Santa Clara. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

—Ante el actual contexto económico, ¿permanecen abiertos todos los centros educativos de Santa Clara?

—Hemos logrado que los 150 centros educativos con que cuenta Santa Clara, con una matrícula superior a los 30 000 estudiantes, continúen sus programas.

«Los círculos infantiles y escuelas con régimen interno y externo desarrollan sus actividades habituales. También se garantiza el almuerzo de los 27 seminternados con doble sesión, con la aplicación de alternativas y el apoyo de la Empresa Municipal de Restaurantes y Recreación.

«Igualmente, en la mayoría de las secundarias básicas ofrecemos la merienda escolar. Sin embargo, por su lejanía, no es posible llevarla a cinco planteles situados fuera del anillo de la ciudad.

«Aunque la situación es compleja, mantenemos la vitalidad de los preuniversitarios y escuelas de la enseñanza técnica y profesional. También permanecen abiertos los 31 círculos infantiles que garantizan el cuidado de los niños de las madres trabajadoras.

«De igual forma, resulta permanente nuestro vínculo con las familias. En el caso de los estudiantes que viven lejos, están autorizados a incorporarse más tarde a las aulas, previo acuerdo con los padres, para asegurar la presencialidad».

—¿Y las casitas infantiles, escuelas especiales y casas de niños sin amparo parental?

—Las ocho casitas infantiles de Educación y de otros organismos, atendidas metodológicamente por nosotros, permanecen abiertas, a pesar del impacto negativo del bloqueo en el sector de la Educación.

«Las escuelas especiales no han dejado de funcionar, tal es el caso de la Escuela Especial Regional Marta Abreu, para niños con discapacidades físico-motores de cinco provincias de la región central. Allí está asegurado todo el programa y contamos con la atención del personal de Salud.

«Villa Clara tiene, además, tres casas de acogimiento para niños sin amparo parental. En este curso, la Dirección de Educación y el Gobierno decidieron convertir una de estas casas en un hogar de acogimiento urgente o transitorio para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de toda la provincia, situado en el consejo popular Virginia.

«El hogar cuenta con un grupo de especialistas que realizan una evaluación y propuesta de cada caso, y de conjunto con la Comisión de Atención a la Niñez, Adolescencias y Juventudes de la provincia, decidir el proceder a seguir con el menor de edad, que podría ser su ubicación en un hogar de niños sin amparo parental de su municipio de residencia».

—¿Qué alternativas implementan para completar el déficit de docentes?

—En este curso aplicamos varias alternativas para completar la cobertura docente en los distintos niveles de enseñanza.

«En la secundaria básica pusimos en práctica la relación docente-niño. Las estructuras de dirección también se han sumado a las aulas, así como especialistas vinculados con la enseñanza técnica y profesional, y estudiantes de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas incorporados al contingente Educando por Amor.

«De igual forma, contamos con los estudiantes de cuarto año de la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech, institución que aporta al desarrollo de la educación en el municipio.

«Nuestro sector fue beneficiado con el último incremento salarial, y muchos profesores se han acogido al pluriempleo estipulado en el nuevo Código del Trabajo.

«Recientemente, el municipio de Santa Clara fue objeto de una comprobación nacional con un alto nivel de rigurosidad. Fueron evaluados los seminternados Octavio de la Concepción y de la Pedraja, Fernando Cuesta Piloto y 13 de Marzo, así como la escuela nacional urbana Mártires del Moncada y la rural integrada Ovidio Rivero, con resultados positivos que muestran la calidad del proceso docente educativo».

—¿Qué acciones realizan en la labor preventiva frente a las drogas?

—Nos insertados en la labor preventiva y educativa de la provincia contra este flagelo, pues contamos en nuestras aulas con niños, adolescentes y jóvenes que es necesario guiar y orientar.

«La tercera semana de cada mes realizamos un ejercicio de labor educativo-preventiva y rechazo al consumo de drogas, con la participación de los estudiantes y sus familiares, debido a su impacto en nuestro sector. El próximo ejercicio tendrá lugar en los consejos populares Virginia, Base Aérea y Centro».

—¿Y qué puede comentar del aseguramiento de la base material de estudio?

—La base material de estudio que recibíamos asiduamente, a través de la Empresa Provincial de Aseguramiento a la Educación, se ha visto afectada. Sin embargo, al estar integrados a las zonas de defensa de Santa Clara, no ha faltado el apoyo del Partido y Gobierno, y entidades de los sectores estatal y privado, lo que ha permitido garantizar algunos materiales de estudio, como libretas y libros de texto, y está pendiente el arribo de otras bibliografías. La integración de todos los factores en busca de la sostenibilidad del sector constituye una garantía para sustentar la actividad.

«Para la cocción de alimentos en las escuelas aplicamos distintas alternativas. En un territorio donde la mayoría de las instituciones cocinaban con gas licuado incorporamos para ello el carbón o la leña. Otra situación preocupante resulta el abasto de agua. En estos momentos, más de 27 instituciones reciben el vital líquido por pipas».

—A las puertas de la Jornada por el Día del Educador y el aniversario 65 de la Campaña de Alfabetización, ¿qué actividades tienen concebidas en saludo a ambas fechas?

—El programa estará dirigido a transformar la práctica pedagógica, para garantizar calidad, pertinencia y equidad dentro de nuestro sector, y convertir las instituciones educativas en el centro cultural más importante de la comunidad.

«Aunque las escuelas presentan dificultades constructivas, estamos llamados a convertir las aulas, plazas y jardines en espacios acogedores, y generalizar las buenas prácticas, con la concepción de que sea en la clase donde el niño vaya a crear, transformar y aprender como protagonista principal.

«También, a formar valores y rescatar los hábitos de la educación formal, pues resulta importante trasmitir conocimientos, pero también educar.

«En el aniversario 65 de la Campaña de Alfabetización, entregaremos varias distinciones a docentes consagrados, entre ellas: Maestro del Barrio, Dejaste tu huella y Maestra Nicolasa».

El director general de Educación en el municipio de Santa Clara agradeció a las familias santaclareñas el apoyo cotidiano, al garantizar la asistencia de los estudiantes a los planteles educativos, así como al personal docente y los trabajadores de apoyo, quienes aseguran, día a día, la vitalidad del sistema educativo en la cabecera provincial.