En el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, en Santa Clara, la memoria de Tamara Bunke —Tania la Guerrillera— sigue viva. Sus restos descansan allí desde 1998 junto a los del Che y sus compañeros de lucha. Cuando habría cumplido 89 años, su historia trasciende la piedra: es el relato de una entrega total.

Objetos pertenecientes a Tania la Guerrillera se exponen en el museo del Conjunto Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, en Santa Clara. (Foto: Freddy Pérez Cabrera)

El director de la institución, Reday René Armas Álvarez, explicó en declaraciones a nuestra emisora que el complejo conserva en exhibición permanente dos piezas de gran valor: el vestuario que Tania utilizó y un gorro que llevó en su paso por Europa. Esos objetos auténticos la acompañaron también en viajes por Argentina, Alemania, Cuba, Checoslovaquia, Perú y Bolivia, y fueron donados por su madre, Nadia, quien la vio partir hacia un destino que presentía peligroso y no volvió a verla.

También se preserva la Orden Mariana Grajales, firmada por el Comandante en Jefe Fidel Castro y otorgada a mujeres por sus aportes al proceso revolucionario. Para Armas Álvarez, ese reconocimiento realza el valor de una mujer que no fue solo combatiente, sino símbolo de la participación femenina en la guerrilla. Su presencia en el memorial, junto a la de la joven boliviana Loyola Guzmán, también integrante de la guerrilla, testimonia que las mujeres pueden asumir misiones de máximo riesgo, infiltrarse en círculos de poder, obtener información vital y morir con la misma dignidad que cualquier combatiente.

La biografía de Tania, vista desde ese complejo, se vuelve más humana. En marzo de 1963, con apenas 25 años, recibió en casa del comandante Manuel Piñeiro la misión que cambió su destino y la aceptó sin dudar, dejando atrás hogar, familia y país. Antes, a los 14 años, había regresado con su familia a Alemania tras una infancia argentina marcada por la música y un entorno comunista que le enseñó el valor de la entrega.

(Foto:Tomada de Internet)

En esa entrega hubo también un amor interrumpido. Ulises Estrada, oficial cubano encargado de prepararla y entrenarla, y Tania se enamoraron; pero cuando ella partió hacia Bolivia, el amor quedó postergado porque la Revolución llamaba. A eso se sumó otro sacrificio: en el verano de 1965 se casó con un joven estudiante boliviano para obtener el pasaporte y la ciudadanía que necesitaba para cumplir su tarea. La causa quedó por encima de fundar un hogar, querer y ser querida.

Cuando las circunstancias la obligaron a permanecer en el campamento guerrillero, lo hizo sin quejarse. Allí encontró la muerte junto a Juan Vitalio Acuña, en la emboscada del 31 de agosto de 1967, a los 29 años. Fue una existencia intensa, de entrega incondicional, subrayó el director.

Nadia Bider, madre de Tania la Guerrillera, ante el osario que contiene los restos de su hija, durante el tributo póstumo en Santa Clara. (Foto: Archivo de Vanguardia)

Hoy, cuando cumpliría 89 años, sus restos reposan en Santa Clara junto a los del Che, sus pertenencias se exhiben con orgullo y su historia conmueve a quienes visitan el memorial. No fundó un hogar ni tuvo hijos, pero dejó un ejemplo que no envejece ni se apaga y que cumple años cada 19 de noviembre en la memoria de un pueblo que la adoptó como propia. Armas Álvarez concluyó que Tania es una historia para estudiar, contar y, sobre todo, imitar en los momentos complejos en que la patria está por encima de todo.