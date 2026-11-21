Un movimiento constructivo impulsa el programa Villa Clara con Todos en la capital provincial, con la renovación de los servicios gastronómicos y la reanimación de la heladería Coppelia.

A pocas jornadas del nuevo aniversario de la batalla de Santa Clara y del triunfo de la Revolución cubana, en el centro histórico de la capital villaclareña se observa un movimiento constructivo, con el propósito de conservar su belleza y renovar los servicios gastronómicos situados en su entorno, como parte de las transformaciones económicas y sociales que tienen lugar en el municipio cabecera, a tono con el programa Villa Clara con Todos.

A pesar del actual contexto económico que vive el país y el déficit de recursos, los esfuerzos por mejorar este espacio de la ciudad se concentran en la heladería Coppelia, donde la primera planta es sometida a una reparación capital, con el objetivo de rescatar los valores estéticos de un inmueble, inaugurado el 14 de febrero de1967.

En estos empeños laboran entidades de los sectores estatal y privado, con el fin de brindar un servicio de calidad y una variedad de especialidades de helados y sabores, además de confituras y otras propuestas, a precios diferenciados.

De acuerdo con Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, los esfuerzos van dirigidos a mantener en funcionamiento toda la red gastronómica de esta parte de la ciudad, con el apoyo de un grupo de actores económicos estatales y privados; entre ellos, la Empresa de Logística Azumat y la mipyme Alemanes Express.

Asimismo, se trabaja en el mejoramiento de la señalética en las calles, con la participación de la Comisión de Vialidad de Santa Clara, y en el ordenamiento de las piqueras y el parqueo en el entorno del parque Vidal, a partir de la reanimación de los servicios.

En el Burguecentro y El Recreo, está previsto, además de la venta de hamburguesas, el expendio de propuestas más económicas y otras a mayor precio, para otro tipo de público.

Resulta halagüeña la reapertura de la cafetería La Marquesina en respuesta a una de las demandas de los santaclareños, y aun cuando los precios resultan altos, mantiene animada la céntrica esquina donde convergen las calles Máximo Gómez y Marta Abreu; además avanza la restauración de la pizzería La Toscana, cuya reapertura está prevista para el 24 de diciembre.

También se dará continuidad a la reparación de la pizzería El Pullman, situada en el Boulevard, y la sostenibilidad de los servicios del restaurante 1800.

Sin embargo, estas aspiraciones se ven opacadas por el cierre, desde hace años, del teatro La Caridad, una de las plazas culturales más importantes del país.

A ello se suma el hotel Florida, paralizado en el tiempo, que además de deslucir el centro histórico de la ciudad, impide la apertura de la calle Cuba a la circulación vehicular.

A la par de estas acciones, para asegurar los servicios y el alumbrado público prosigue el cambio de matriz energética de los centros gastronómicos con la instalación de paneles solares, iniciativa impulsada con la actualización de los incentivos fiscales asociados al uso de las fuentes renovables de energía, concedidos por el Ministerio de Finanzas y Precios.

Para llevar a buen terminó lo planificado, autoridades del Partido y Gobierno de la provincia y municipio, en compañía de directivos de entidades estatales, así como titulares de mipymes y proyectos de desarrollo local, recorren asiduamente estas instalaciones para impulsar los trabajos.

Aplaudo las iniciativas en medio de un escenario adverso; sin embargo, sería oportuno extender la mirada a otros sitios cercanos a la antigua plaza, como el parque Abbey Road, dedicado a Los Beatles e inaugurado en diciembre de 2014. Situado en la esquina donde convergen las calles Céspedes y Maceo, este se ha convertido en un baño público y espacio donde se acumula la basura, por lo que sería oportuno promover un proyecto cultural para desarrollar actividades que hagan gala a su nombre.

La encomienda emprendida en tiempos difíciles resulta meritoria para preservar la principal plaza de Santa Clara, el Boulevard y sus edificaciones adyacentes, y mantener su funcionalidad con variadas propuestas gastronómicas que mucho agradecen los pilongos.