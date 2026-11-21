Detrás del enorme potencial de médicos, enfermeras, estomatólogos y otros especialistas del sector de la Salud que hoy defienden esta conquista de la Revolución, está una tradición que nació el 21 de noviembre de 1966, cuando se creó en Santa Clara la Escuela de Medicina de la antigua provincia de Las Villas.

Entonces eran pocos los galenos que había en el territorio, debido al éxodo provocado por Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución, lo que llevó al naciente proceso a acelerar la formación del capital humano que necesitaba para concretar las nobles ideas expuestas en el Programa del Moncada.

Fue así como a finales de noviembre de 1966, en un pequeño salón del hoy hospital Celestino Hernández Robau, en Santa Clara, se emprendería el inicio de la docencia médica en la región central de Cuba, un proyecto que parecía imposible, dadas las carencias y limitaciones del momento.

«Era un contexto marcado por la escasez de profesionales y por necesidades sanitarias de todo tipo, lo cual exigió un gran esfuerzo de los pioneros en aquella tarea», explica Calixto Orozco Muñoz, rector de la actual Universidad Médica de Villa Clara, quien aclara que, en sus inicios, las clases de Medicina se impartieron en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y en instituciones de Salud de la cabecera provincial.

La creada en Santa Clara sería la tercera Escuela de Medicina del país, luego de las fundadas en La Habana y Santiago de Cuba, aclara el Rector, quien reconoció que solo sus protagonistas –entre los cuales destaca al doctor Ricardo Jorge Oropesa, director del entonces hospital San Juan de Dios, actual Celestino Hernández– a golpe de empeño y tenacidad, supieron convertir en realidad aquel sueño de Fidel.

En sus inicios, había aproximadamente 85 estudiantes que cursaban la carrera de Medicina, la única que se estudiaba allí, atendida por un claustro integrado solo por 18 profesores y cuatro auxiliares técnicos de la docencia. Sin embargo, la idea fue enamorando poco a poco a alumnos y docentes, hasta convertirla en una de las escuelas más importante del país.

Entre los hitos principales que marcan la historia de la formación médica en los territorios de la antigua provincia de Las Villas, figuran la primera graduación de 64 médicos que, procedentes de la Escuela de Medicina de La Habana, realizaron el 5to. y 6to. años en la naciente escuela villareña.

También resultó trascendental el inicio, en 1975, de la enseñanza de las ciencias básicas biomédicas; y, en ese mismo año, el nacimiento del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara.

El curso 1979-1980 es un referente importante en la historia del centro, pues se produjo la primera graduación de médicos que cursaron los seis años allí, además de crearse ese mismo año la Facultad de Estomatología, a la que siguió la formación de licenciados en Enfermería, y a la que se agregaron en 2001 Tecnología de la Salud, y en 2004 Psicología de la Salud.

Durante el curso 2001-2002 la institución enfrentó un nuevo reto: recibir un número elevado de estudiantes de tercer año de Medicina, procedentes de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, labor que permitió formar a miles de profesionales para otros pueblos del mundo.

Lo cierto es que aquel proyecto, que parecía imposible, ha graduado en estos 60 años a más de 30 000 estudiantes en múltiples ramas, de los cuales más de 3 000 son extranjeros procedentes de 60 países de cuatro continentes, lo cual constituye un motivo de orgullo para alumnos y profesores de la casa de altos estudios.

Otro de los logros relevantes de la institución es tener más del 70 % de las especialidades avalado con la condición de excelencia, y tres carreras acreditadas –Medicina, Estomatología y Enfermería–, además del hecho de contar con más de un centenar de doctores en Ciencias, dos programas doctorales, siete maestrías y 67 de las 69 especialidades que existen en el país. (Freddy Pérez Cabrera)