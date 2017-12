Una mirada deportiva al año que se va

No fue un año como para sentirnos totalmente satisfechos con los resultados alcanzados por el deporte en la provincia. Dimos un paso atrás en la evaluación integral, que computa todas las categorías, al descender del tercero en 2016 al cuarto lugar, detrás de La Habana, Santiago de Cuba y Granma.

En los Juegos Deportivos Escolares Nacionales quedamos fuera del podio, al ocupar la cuarta plaza, en una confrontación en la que en la mayoría de las versiones nuestro territorio solo ha sido antecedido por los capitalinos.

Anisley López Gutiérrez, Mejor Atleta Femenina en deporte colectivo, y Marlon Yant Herrera, Novato del Año, dos de los deportistas más destacados del 2017 en la provincia, fueron agasajados en la Gala de Premiación efectuada en el teatro La Caridad. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Se mantuvo el tercer puesto entre mayores y juveniles, y únicamente en los Juegos Pioneriles se registró un pasito de avance, al ascender del séptimo alcanzado el pasado año al sexto en el que está a punto de expirar.

En los campeonatos nacionales de adultos las softbolistas, lideradas por la manicaragüense Anisley López Gutiérrez, recuperaron el título; las hockeístas se colgaron las medallas de plata, mientras los hombres de esta disciplina se agenciaban el metal de bronce, al igual que las futbolistas, las selecciones de voleibol en uno y otro sexo, y los Lobos en la Liga Superior de Baloncesto.

Un habitual inquilino del podio, el Expreso del Centro, perdió la corona y más que eso: se detuvo en la cuarta estación del 102 Campeonato Nacional de Fútbol, que vio a los Diablos Rojos de Santiago de Cuba encaramarse en la cima por primera vez desde la instauración de la división político-administrativa de 1976.

Como consuelo, los chicos del seleccionador Pedro Pablo Pereira se adueñaron del cetro de la Primera Liga Sub 23 de Fútbol. De igual manera en el béisbol, los discípulos de Alexis Martínez Dorta sacaron la cara por los mayores, al conquistar su segundo gallardete en el certamen Sub 18, y los pupilos de Ariel Osvaldo Pestano Valdés se agenciaron la medalla de plata en el Sub 23, mientras el elenco que comandó Vladimir Hernández Solás se alojó en el cuarto sitio de la 56 Serie Nacional. Aclaramos que el octavo escaño en la actual versión se archiva para el 2018.

Por otro lado Villa Clara, representada por los veleros de Caibarién, confirmó su poderío en este deporte, al dominar el campeonato nacional de mayores, el juvenil y los escolares nacionales de alto rendimiento.

Individualidades

Desde el punto de vista individual, acapararon los principales cintillos la discóbola Denia Caballero Ponce, el boxeador Osvary David Morrell Gutiérrez, los voleibolistas Miguel David Gutiérrez Suárez y Marlon Yant Herrera, y el canoísta Orestes José Gutiérrez Francisco.

Denia Caballero y Osvary Morrell, mejores atletas villaclareños en deportes individuales, fueron reconocidos en la gala de premiaciones efectuada este 28 de diciembre. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Por eso, consideramos justa la votación de la encuesta anual número 42 del INDER y la prensa deportiva en el territorio, que los seleccionó en los diferentes acápites como los mejores atletas villaclareños durante estos 12 meses, cuyos lauros recibieron en la Gala de Premiación efectuada en el teatro La Caridad el pasado jueves.

Si bien no pudo revalidar la corona del orbe obtenida en 2015 ni incluirse en el cuadro de medallistas como en la cita estival de Río de Janeiro, no se debe demeritar el quinto lugar de Denia Caballero en la justa del planeta que acogió Londres.

En el caso de Morrell Gutiérrez, demostró que está listo para tomar el batón en los 81 kilogramos, peso en el que se adueñó del oro en el Nacional Playa Girón y el Internacional Giraldo Córdova Cardín, lid esta última que también vio triunfar a Hugo Noriega, en 75 kg.

Miguel David Gutiérrez, una de las figuras claves en los éxitos del voleibol masculino cubano durante la temporada. (Foto: Tomada de Internet)

De premio en premio en la mayoría de los torneos en que participó, anduvo Miguel David Gutiérrez en el deporte de la malla alta. Metralla, contratado actualmente por el club Ravenna en la Liga Profesional de Italia, se alzó con el lauro de mejor opuesto en el Mundial Sub 21 realizado en Brno, República Checa, donde Cuba conquistó el metal de plata.

Después lo escogieron, junto al ruso Denis Bogdan, como mejor atacador en el Mundial Sub 23 efectuado en Egipto, en el que nuestro país obtuvo la presea de bronce. Más tarde lo distinguieron como el opuesto más destacado en el Torneo Final Clasificatorio grupo B Norceca, organizado en Pinar del Río, en el que Cuba se hizo de uno de los cupos que concedía el certamen para la porfía planetaria de 2018. Su colega ranchuelero Marlon Yant integró también esas selecciones criollas.

Ermes Espinosa Veloz, merecido título de Gran Maestro. (Foto: Ramón Barreras Valdés(Archivo de Vanguardia)

En cuanto a Orestes José Gutiérrez, regresó del Campeonato Mundial Juvenil de canotaje realizado en el lago Pitesti, en Rumania, luciendo en su cuello la medalla de plata obtenida en el C2, a la distancia de 1000 metros, en unión del guantanamero José Ramón Pelier.

El ajedrez, sin protagonismo en el Campeonato Nacional, regaló momentos de alegría con la oficialización del título de Gran Maestro de Ermes Espinosa Veloz y Yasser Quesada Pérez.

Además, con la medalla de oro en cada una de sus categorías retornaron los tres villaclareños que participaron en el XV Festival Centroamericano y del Caribe por Edades, con sede en Panamá.

El talentoso MF Jerzy Jesús Pérez Leiva se llevó los máximos honores en el torneo Sub 14; la MF Roxángel Obregón García se coronó en el Sub 16 y consiguió norma de Maestra Internacional, mientras la pequeña Lorena Beatriz Montejo Bello se adjudicó el metal dorado en el certamen femenino Sub 8 y el de bronce en el grupo mixto, sin distinción de sexo.

Despedida a Yoya

Desafiando las inclemencias del tiempo, el miércoles 22 de febrero una gran multitud se congregó alrededor del parque Leoncio Vidal para despedir oficialmente del deporte activo a Yoanka González Pérez, la mejor atleta individual villaclareña de todos los tiempos.

«Lloré de la emoción, al ver tantas personas reunidas aquí a pesar de la llovizna. Estoy triste porque el ciclismo fue un bichito que tuve dentro de mí desde que era una niña; pero contenta por las muestras de cariño que me ha dado el pueblo», nos expresó minutos después del homenaje la estelar pedalista cifuentense, cuyo palmarés resulta inigualable para cualesquiera de sus comprovincianas, con destaque especial para su subtítulo olímpico en la carrera por puntos en Beijing 2008 y el reinado mundial en scratch, en Melbourne, Australia, en 2004.

Los que dijeron adiós

Lamentablemente en el 2017 el movimiento deportivo en la provincia sufrió el 23 de abril la pérdida del insigne narrador y comentarista Héctor Lino Alomá Fontanills (87 años).

El 25 de julio nos abandonó físicamente el exlanzador Orlando Ruano Geilin (76), uno de los peloteros fundadores de las series nacionales, cuando estas echaron a andar el 14 de enero de 1962.

Justo el primer día del mes de septiembre, los amantes del béisbol volvieron a conmoverse con la triste noticia del fallecimiento de Enmanuel González Ríos (21), quien en la flor de su juventud encontró la muerte, víctima de un accidente eléctrico en Matanzas cuando ayudaba en el encofrado de una placa.

Enmanuel defendió la esquina caliente, la intermedia y el campo corto de la armada villaclareña en el IV Nacional Sub 23.

Y el lunes 4 de diciembre, hubo luto otra vez por el deceso del floretista Orlando Victorio Ruiz Valdés, a quien la leucemia le asestó una estocada mortal a los 77 años.