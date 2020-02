Gobierno: decoro de la patria

Discurso de Alberto López Díaz, gobernador de la provincia de Villa Clara, en el acto de toma de posesión de su cargo

Querido (compañero) Miguel Díaz - Canel Bermúdez, presidente de la República.

Estimada Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Villa Clara.

Yoerky Sánchez Cuéllar, miembro del Consejo de Estado y diputado al Parlamento Cubano.

Compañeras y compañeros miembros del Consejo de Gobierno e invitados.

Estamos viviendo un momento trascendental en el proceso de institucionalidad de nuestro país. A partir de ahora nace el Gobierno Provincial del Poder Popular, dando así cumplimiento a lo establecido por la Constitución de la República, aprobada por la mayoría de los cubanos el pasado 19 de abril, luego de un amplio proceso de consulta popular.

Nuestro país posee una rica historia democrática, que tiene a los patriotas fundadores de la Nación, a sus principales protagonistas y enJosé Martí, su figura más sobresaliente.

No pocas veces en su labor revolucionaria, el Héroe Nacional cubano se refirió al modelo democrático de la República a la que aspiraba y, en no pocas ocasiones hizo alusión al arte de gobernar y a la responsabilidad que asumimos los servidores públicos: «El gobierno es el decoro de la Patria, y la Patria no debe tener enemigos en sus propios hijos. Si el gobierno yerra se le advierte, se le indica el error, se le señala el remedio, se le razona y se le explica».

Y en su famoso ensayo Nuestra América, de 1891, escribió: «El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país».

Lamentablemente, la República nacida en 1902 estuvo lejos de lograr esas aspiraciones martianas. Hubo que esperar 56 años para empezar a materializar los sueños inconclusos del Apóstol.

En 1976 –tras un largo proceso de transformaciones iniciadas el 1ro de enero de 1959- el Gobierno Revolucionario transfirió todo su poder al nuevo órgano que nacía: la Asamblea Nacional del Poder Popular y los órganos locales del Poder Popular.

Hoy, damos cumplimiento al mandato de la Constitución y concluimos un proceso de perfeccionamiento y fortalecimiento de las estructuras del Estado y el Gobierno desde la Nación hasta la base. Luego de 43 años, por mandato constitucional, se extingue la Asamblea Provincial del Poder Popular, y en su lugar nace el Gobierno Provincial del Poder Popular.

El Consejo de Gobierno Provincial del Poder Popular que estamos constituyendo, tendrá a partir de ahora la alta responsabilidad de representar al Estado y la misión fundamental de llevar adelante el desarrollo económico y social del territorio. También deberá contribuir a la armonización de los intereses del territorio y trabajar por fortalecer la autonomía y el desarrollo local de los municipios, que constituyen la unidad político – administrativa primaria y fundamental de la organización de la Nación.

Los miembros que integramos este órgano de gobierno, representamos la voluntad de nuestro pueblo villaclareño, que en derecho legítimo y en verdadera expresión de democracia, fuimos elegidos y designados directamente por él, o por sus representantes, los delegados de circunscripción, en expresión de la voluntad de sus electores.

«A esa confianza que el pueblo nos entrega con su voto —como expresara nuestro Presidente Díaz-Canel— , hay un solo modo de corresponder: actuando, creando y trabajando sin descanso, por responder a sus demandas y necesidades, un vínculo permanente y estrecho con nuestra gente humilde, generosa y noble«. Fin de la cita.

En el actuar diario de los miembros de este órgano de gobierno deberá primar el concepto que ninguno de nosotros solo podrá lograr los resultados que podremos alcanzar todos juntos; y que solamente se podrá avanzar, siempre que prevalezca el principio clave que nos ha permitido hacer de la Revolución un baluarte invencible: el principio de la Unidad; la unidad verdadera; la unidad llevada a la práctica, no como concepto, sino como actuación cotidiana; la unidad puesta en función del bienestar de los demás y, en especial, en el bienestar de nuestro extraordinario pueblo.

En esta nueva etapa deberemos concentrar los esfuerzos principales en las prioridades del país: -la defensa y la economía-, conscientes de que lograremos nuestros objetivos, solo si en cada uno de nosotros prima la inquietud revolucionaria. Si nos duele, nos preocupa, nos quita el sueño y nos sentimos inconformes con cada problema de nuestro pueblo que no podamos solucionar o estemos insatisfechos. Si trabajamos con creatividad, entrega, austeridad y compromiso, y si asumimos como filosofía los pilares fundamentales del trabajo con los cuadros expresados por nuestro Presidente, que se sintetizan en un Gobierno del pueblo y para el pueblo, que es lo mismo que ser un gobierno para la Revolución.

Bajo el programa, “Villa Clara con todos” desarrollemos los conceptos que nos pide el Presidente y nos reclama nuestro pueblo: trabajar por la decencia, la cultura del detalle, por eliminar las indisciplinas sociales, la chapucería y por hacer las cosas bien todos los días; ese es el mejor aporte que le hacemos a nuestro socialismo.

Nuestra Revolución ha resistido y vencido todo tipo de agresiones, incluyendo, que es el único país bloqueado durante 60 años por la mayor potencia del planeta. Hoy la administración de Donald Trump ha multiplicado su agresividad y su gobierno ha aprobado, más de 240 nuevas sanciones con el propósito de hacer claudicar y doblegar a nuestro pueblo. Pero ninguna medida, por cruel y criminal que sea, nos hará renunciar a las conquistas logradas, nia desistir de luchar por los sueños que aspiramos.

Ante este escenario adverso, más que nunca tiene absoluta vigencia el concepto de Revolución, expresado por nuestro Comandante en Jefe, el 1ro de mayo del año 2000, pues desafiar poderosas fuerzas dominantes, dentro y fuera del ámbito social y nacional, ha sido otra muestra de resistencia de nuestro pueblo, conscientes de que solo con la capacidad de emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, seremos capaces de desarrollarnos.

Nos esperan grandes en esta nueva etapa; y los enfrentaremos con audacia, inteligencia y realismo. Será la fórmula para seguir consolidando la Revolución, heredera de generaciones de cubanos que dieron su vida por alcanzar la libertad e independencia.

Los ahora elegidos seguiremos esos mismos principios de justicia social y equidad que nos han llevado hasta este momento y seguiremos empujando un país llamado Cuba, el país de mambises, de los barbudos de la Sierra, de Fidel, de Raúl. Seguiremos construyendo el país de quienes dieron su sangre por nuestra libertad, y lo haremos con el compromiso mayor de continuar perfeccionado la obra inmensa de la Revolución Cubana.

“Los que luchan y trabajan por el pueblo, los que hacen y llevan a cabo la labor de una Revolución, tendrán siempre el apoyo inmensamente mayoritario del pueblo.” Fidel Castro Ruz.

Muchas gracias.