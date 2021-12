En Ranchuelo el Partido siempre junto al pueblo

Los militantes comunistas del municipio de Ranchuelo expresaron sus opiniones, señalamientos y análisis en la Asamblea Municipal de Balance del Partido desarrollada en la mañana de este viernes 3 de diciembre en el teatro de la sede de la organización política del territorio.

Presidida por Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y primera secretaria del PCC en la provincia, los delegados expusieron sus criterios sobre diversas temáticas: el funcionamiento de los núcleos partidistas, la política de cuadros, la producción de alimentos, la campaña azucarera y la batalla ideológica en campos como las redes digitales, entre otras.

La base fundamental del centro de trabajo es el Partido, expresó Manuel Águila Pérez, de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Carlos Manuel de Céspedes. (Foto: Francisnet Díaz Rondón).

Manuel Águila Pérez, de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Carlos Manuel de Céspedes manifestó que la base fundamental del centro de trabajo es el Partido y el motor que impulsa a enfrentar cualquier tarea, dificultad o responsabilidad, por muy difícil que sea.

Ejemplificó cómo por falta de personal en su UBPC por la situación epidemiológica, cesó la siembra cañera, pero se dedicaron a la producción de alimentos, con los cuales ahora se benefician tanto los obreros como los habitantes de la comunidad Diez de Octubre.

Eddy Ávila Almeida, secretaria del núcleo zonal No. 2 de San Juan de los Yeras, señaló la importancia del estudio y la autosuperación de los militantes. (Foto: Francisnet Díaz Rondón) Reyniel Ricardo Rodríguez, uno de los delegados jóvenes, hizo hincapié en la gran responsabilidad del sector de la Educación ante las adversas circunstancias que enfrenta el país. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Eddy Ávila Almeida, secretaria del núcleo zonal No. 2 de San Juan de los Yeras, señaló la importancia del estudio y la autosuperación del militante, pues no se concibe que desconozca los acontecimientos actuales, tanto a nivel local como nacional e internacional. Agregó que el núcleo debe estar junto al pueblo, conocer sus problemas y acompañarlo para buscar cual soluciones.

Por su parte, el delegado Reyniel Ricardo Rodríguez, miembro del núcleo del Partido del preuniversitario Wilfredo Pérez y director de dicha institución, hizo hincapié en la gran responsabilidad del sector de la Educación ante las adversas circunstancias que enfrenta el país. Insistió en la importancia de involucrar y hacer partícipes a las nuevas generaciones en las tareas de impacto y prepararlo para la guerra ideológica que se le hace a la Revolución.

Yudí Rodríguez Hernández, primera secretaria del Partido en la provincia, recalcó que lo fundamental es la organización de base y su militancia. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

La primera secretaria del Partido en la provincia recalcó que lo fundamental es la organización de base y su militancia, y dentro de esta la calidad de quienes la componen.

«Para que siga siendo vanguardia el Partido tienen que tener gente ejemplar, contar con excepciones y no las reglas. No somos una organización de masas, sino política; con un liderazgo que está patentizado en el Artículo 5 de la Constitución de nuestra República, por la cual la mayoría del pueblo votamos por ella. Y no es consigna, ese papel dirigente del Partido nosotros, en estos momentos, tenemos que hacerlo valer en todos los espacios», apuntó.

Los integrantes del nuevo Buró del Partido en Ranchuelo recibieron las felicitaciones de los delegados e invitados. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Los delegados ejercieron su derecho al voto para elegir el nuevo Comité Municipal del cual quedó reelecto José Onelio Urdanivia Águila, como primer secretario del Partido en Ranchuelo.