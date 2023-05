Una madre que vuela entre notas

Yudelkys Pérez le canta a la vida por varios motivos. Primero, porque la música es parte de su existencia y a ella se debe, pero también porque sus hijos son la fuerza que la empuja a continuar adelante, contra todo obstáculo y dificultades. Confiesa que la carrera y su responsabilidad como madre ha podido llevarlas a la par con «mucho esfuerzo, sacrificio, amor, entrega, perseverancia, pero también por el apoyo de muchos. Es cierto, una gran parte depende de mí, pero sola imposible».

Para la querida sonera que puso en alto a la Región Central en la tercera temporada del inolvidable programa televisivo Sonando en Cuba, la maternidad constituye un proceso hermoso que exige mucho desde que se tiene un bebé en el vientre, y en ella ha incidido sobremanera a lo largo de los años.

Yudelkys junto a su familia, donde su papel de madre lo cumple con mucho amor y dedicación. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

«La vida nos cambia completamente, nos obliga a crecer en todos los sentidos. Ya siendo artista, que debemos trabajar en horarios nocturnos, bailar mientras actuamos, con un ritmo agitado de ensayos, estudio, superación constante..., si decidimos asumir la maternidad, no es fácil, pero tampoco imposible.

«Cuando tuve a mi primer hijo, Royman, fue un etapa para mí de aprendizaje en todo. Conté mucho con el apoyo de mis padres, pues yo era muy joven y, profesionalmente iba dando pasos importantes, aunque recién comenzaba mi carrera como artista. Ya con la llegada de Sofía después de mi participación en Sonando en Cuba, con 15 años de carrera profesional y directora de mi propio grupo, confieso me asusté. Pero, me crecí y dije ¡Pa’lante!, quiero tener mi otro bebé».

—¿Cómo enfrentaste ser madre nuevamente?

—Hice el concierto por mis quince años de vida artística en el Teatro La Caridad ya con mi pequeña en la pancita. Terminé agotadísima. De ahí fuimos esa misma noche a tocar en Manicaragua, primero mi grupo y luego el de Pablo FG. Tuve que sacar fuerzas extras, pero cumplí con todo. También, recuerdo cantar en la galería provincial de arte el día antes de tener a mi niña, con las piernas hinchadas y la barriga enorme. Los amigos del público me decían: “¡Ay, ella pare hoy aquí bailando!”.

«Hubo momentos de irme con la bebé en brazos por los municipios, porque no podía parar el proyecto. Soy la voz líder y la directora, y no podía fallarles a mis muchachos ni a mi beba. Iba conmigo acurrucada y con su papá. Con estas pequeñas anécdotas confirmo que sí, que la maternidad nos hace crecernos como artistas, porque nos exige mucho más esfuerzo. Y lo logramos por ese amor y respeto que sentimos por nuestra profesión, por nuestro público.

—¿Cuánto ha contribuido la familia en ese proceso?

—Sin ellos, ¡imposible! Mis padres siempre han estado para mí, ayudándome en todo. Han asumido el cuidado de mis hijos, sobre todo con mi niño grande que creció junto a ellos, para que yo pudiera trabajar. Hoy, gracias a Dios, tengo un esposo que es mi mano derecha, mi amigo, me apoya constantemente, un súper papá, además, mi representante. Nos hemos superado día a día, buscando horizontes juntos.

«También, cuento con mis suegros, que son muy buenos y me ayudan mucho con la niña; mi hermana siempre acude con solo llamarle y tengo una gran amiga que me respalda mucho. En fin, todo un equipo que me da fuerza y siempre me ayuda, me motiva, me dan seguridad para poder seguir volando entre notas.

Junto a su hija Sofía y su esposo Manuel. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

—¿Quisieras que tus hijos sigan tus pasos en la música?

—Mi primogénito toca guitarra muy bien, es muy musical. Estudió un tiempo en la antigua EVA (Escuela Vocacional de Arte), pero luego optó por Química. Hoy, tras varios concursos en los cuales obtuvo plata y oro, se prepara para la Iberoamericana de Química, representando su país. No siguió mis pasos, sin embargo vivo orgullosa de sus valores y aptitudes. Mi niña, a pesar de ser pequeñita, tiene oído musical, afinadita, muy artista ella (Ríe), puede ser que siga mis pasos. Es lo que dice: ser cantante como mamá.

—¿Cómo es una jornada hogareña en la vida de Yudelkys Pérez?

—¡Intensa! Poco descanso, haciendo todo lo que hace un ama de casa, madre, esposa, hija…, más todo lo que exige ser artista, tresera, cantante, directora. También, con nuevos proyectos con mi profe Haila (María Mompié). Siempre soñando, visualizando al futuro. Intensa, pero ¡muy feliz!

—Háblame de tus últimos proyectos y presentaciones.

—Este 2023 comenzó bien arriba. Del 10 al 16 de febrero fui invitada a la XI edición del Festival Internacional del Bolero en Nicaragua, representando a Cuba en este hermano país. Fue maravilloso, siempre las presentaciones cerraban con Cuba y el público se ponía de pie a recibirme con sus aplausos. ¡Muy lindo, inolvidable!

«En el mismo mes de febrero, antes de irme a Nicaragua, mi profe Haila Mompié me llama para decirme que estoy invitada a integrar un nuevo proyecto llamado Habanísimas Band, en el cual seríamos tres voces femeninas defendiendo el son cubano: Vania Borges, Haila y yo. Y que el día 17 de febrero nos íbamos para el Carnaval de Mérida. Yo no sabía si llorar o reírme. Que me escogieran a mí para cantar junto a estas dos artistas, excelentes cantantes, maestras de la cultura cubana. En abril volvimos a México, a la Feria de Coatzacoalcos, a poner en alto nuestra cultura, y recientemente estuvimos Habanísimas Band en la Feria del Turismo en la Capital.

«Realmente, me gustaría poder mencionar presentaciones con mi grupo en mi provincia pero no ha sido el caso. Aprovecho para compartirles que estoy celebrando este 2023 mis 20 años de vida artística como solista y los 5 de Yudelkys y su Grupo. Espero poder celebrar con mi público villaclareño estos aniversarios cerrados antes de que termine el año. Y que nos tengan presente para las programaciones culturales de la provincia.

«Porque, humildemente, creo que quien desde el 2017 viene representando a Villa Clara en diferentes escenarios y que siempre me identifico como defensora del son cubano, santaclareña, quien recientemente ha representado nuestro país en el extranjero, siempre diciendo alto que soy del centro de Cuba, creo tener el derecho de en mi casa, mi ciudad, mi provincia defender nuestra cultura y ser Yudelkys Pérez, sonera del centro.

—¿Cuánto ha cambiado la Yudelkys de Sonando en Cuba a la actualidad?

—Mucho profesionalmente, porque mi vida artística ha ido en aumento y esto exige superación, aprendizaje, esfuerzo, fuerza, enfoque, concentración, madurez, constancia. Ya, en cuanto a sentimientos y valores ahí sí sigo siendo la misma, y una soñadora incansable. La misma que respira son y por los poros me sale son. La misma guajira, como me dicen de cariño desde Sonando...; la misma que no se cansará de defender esta música nuestra, la que nos distingue, nos identifica, nos hace auténticos, nos hace ser Cuba.

—¿Cómo celebrarás este Día de las Madres?

—Lo celebro todos los días. No espero una fecha señalada para hacerlo. Cada vez que se presenta la oportunidad, celebro. En este Día de las Madres qué mayor festejo que amanecer y ver a mis hijos sanos, tener a mi madre, mi hermana, mi suegra, mis tías, mis cuñadas, mis amigas, madres todas. Pues, ¡a celebrar!