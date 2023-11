Yaité Ruiz: «Actuar desde el amor»

La carrera de Yaité Ruiz ha sido un viaje apasionante y en constante evolución. Cuando se le pregunta sobre su mayor ambición como actriz, revela su deseo de lograr un «desdoblamiento total», donde cada ser que interprete sea único y diferente de los demás.

Yaité Ruiz. (Foto: Carlos Gálvez)

Esta búsqueda de la diversidad y autenticidad en su trabajo la ha llevado a enfrentar una amplia gama de personajes y desafíos a lo largo de su carrera. En la actualidad, se encuentra en el centro de la escena con la telenovela El derecho de soñar.

Su interpretación magistral de María Luisa, Muñeca, un personaje en situación de discapacidad intelectual severa, ha conmovido al público y la ha convertido en una figura querida por millones de cubanos que sintonizan la serie los lunes, miércoles y viernes para disfrutar de cada nuevo episodio.

(Foto: Tomada de Internet) (Foto: Carlos Gálvez)



Antes de su participación en El derecho de soñar, Yaité ya había colaborado con Alberto Luberta Martínez en telenovelas como Entrega y Tan lejos y tan cerca. Tras finalizar su participación en esta última producción, recibió una retadora propuesta del director para un nuevo papel en su próximo proyecto televisivo.

Después de tres exigentes rondas de casting, logró obtener el personaje al que ella misma define como «el más desafiante, interesante y complejo» que ha tenido en su carrera.

—¿De qué manera te sumergiste en el mundo de María Luisa y su discapacidad intelectual?

—Desde el proceso de casting empecé a visitar a una joven con situación de discapacidad intelectual moderada, ya que esa era la característica requerida para los personajes en la audición. Mi objetivo era observarla para poder imitarla. Aunque no tomé mucho de ella, incorporé algunas de sus características a María Luisa. Una vez que obtuve el papel, trabajamos en la parte psicológica con la ayuda del Dr. Héctor Vera, una autoridad en estos temas. En cuanto a la parte física, María Luisa también incorpora un poco de una compañera que estudió conmigo en el ISA, quien, aunque no tenía discapacidad intelectual, enfrentaba problemas motores.

«Este personaje posee un atractivo especial desde el principio, que comienza con su discapacidad. Su condición, el hecho de ser discapacitada, cambia completamente la perspectiva. ¿Y no es cierto que cuanto más distante esté el actor del personaje, mejor? Al menos en términos físicos y psicológicos, es mucho más interesante interpretar a una persona que no tiene ningún tipo de conexión, ya sea externa o psicológica. Aunque en el aspecto emocional, María Luisa y yo compartimos muchos puntos».

Yaité como María Luisa. (Foto: Tomada de Internet)

—¿Cómo describirías a María Luisa?

—Es una joven adulta en condición de discapacidad y que, al igual que todos en su situación, merece ser valorada, respetada y visibilizada por nuestra sociedad.

«En mi rol como actriz, creo que visibilizar y defender a personas en esta condición resulta una labor social importante. Mi objetivo es transmitir un mensaje de amor y defensa total, ya que cuando te sumerges en este mundo, te das cuenta de que, lamentablemente, es un sector de nuestra sociedad que a menudo es ignorado.

Yaité Ruiz como María Luisa en la telenovela El derecho de soñar. (Foto: Casa Productora de Telenovelas)

«Las personas suelen reaccionar con compasión, como si fueran incorregibles, al ver a alguien con discapacidad. Sin embargo, estos seres forman parte de nuestra sociedad y merecen tener la oportunidad de trabajar y llevar una vida emocional y personal digna y respetada; seguir desarrollándose y aprendiendo».

—¿Qué lecciones personales has aprendido a través de este personaje?

—María Luisa me ha enseñado una lección valiosa: actuar desde el amor, a través de su ingenuidad y su mente de niña de aproximadamente 7 años, que es su edad intelectual. A pesar de los momentos difíciles y desafiantes en el rodaje, tanto a nivel del personaje como en la producción, María Luisa me ha demostrado la importancia de mantener la alegría y abrazar el personaje con amor.

Yaité Ruiz durante la filmación de la telenovela El derecho de soñar. (Foto: Casa Productora de Telenovelas)

«Esta experiencia ha cambiado mi perspectiva sobre mi trabajo. De hecho, he creado un proyecto llamado “Yo contigo y tú conmigo”, inspirado en la frase de nuestros personajes, con el propósito de visibilizar a personas en esta condición. Me tomo muy en serio el mensaje que deseo transmitir a la gente y a la sociedad a través de mi trabajo, sin importar el tipo de rol que interprete. No se trata de defender por defender, sino de comprender que los personajes, como seres humanos, tienen sus luces y sombras. Es esencial ver a las personas con amor, empatizar con ellas y comprenderlas.»

—¿Cómo ha sido la respuesta de la audiencia hacia Muñeca y la temática de inclusión que aborda?

—Hemos atravesado varias etapas en este proceso. Al comienzo, algunos televidentes comenzaron a comentar que los personajes parecían exagerados o caricaturescos. Claramente, la falta de conocimiento sobre el tema, como mencioné antes, contribuyó a este polémico debate.

«Esta parte de nuestra sociedad está prácticamente invisibilizada, y muchos no comprenden los trastornos y las características de cada uno de ellos. Pienso que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, siempre y cuando lo hagamos desde el amor y con total respeto.

(Foto: Casa Productora de Telenovelas)

«En la actualidad, Pipo y Muñeca son muy queridos, y hablo en plural porque no puedo imaginar a uno sin el otro. Son muchas las muestras de cariño que recibimos a diario. Creo que el objetivo que teníamos se ha cumplido totalmente».

—La química entre Muñeca y el personaje de Frank Andrés Mora, Pipo, es evidente en la pantalla. ¿Puedes contarnos cómo construyeron esta relación y cómo ha influido en la trama?

—Desde el principio la química entre ambos fue sorprendente. Comenzamos a crear una historia, pero nos faltaba esa experiencia de vida para profundizar en nuestros personajes. Quería conocerlos más a fondo y tener información sobre cómo se comportan en su entorno hogareño. Esto nos permitiría reaccionar, actuar y utilizar objetos del hogar de manera más auténtica durante la filmación. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea.

(Foto: Tomada de la página de Facebook de EnRedes)

«Una mañana, cuando apenas nos conocíamos y todavía no habíamos pasado el casting, le envié un mensaje de voz a Frank en el personaje de María Luisa. En el mensaje, le conté que él se había ido y se había olvidado la leche en la mesa, y el gato se la había bebido. Le pedí que trajera pan pronto y le dije que ya lo extrañaba. Ese día, Frank también me respondió con un mensaje de voz muy simpático. A partir de ese momento, comenzamos a intercambiar con frecuencia mensajes de voz y audios para conocer mejor a Pipo y Muñeca.

«Cuando, por fin, llegó el rodaje, que ocurrió mucho antes de lo previsto, no nos sentíamos muy preparados, pero creo que utilizar esta herramienta nos permitió analizarnos mutuamente y a nuestros personajes con mayor profundidad».

Después de enfrentar el desafío de dar vida a María Luisa, Yaité Ruiz desea explorar nuevos horizontes en la actuación, pues reconoce que Muñeca ha marcado un antes y un después en su carrera. Una de las lecciones más valiosas que ha aprendido gracias a su experiencia en El derecho de soñar es la importancia de «actuar desde el amor».