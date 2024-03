Inaugurada la 32 Feria del Libro de Villa Clara

«Esta es la fiesta de las ganancias. Lo que usted adquiere aquí no se gasta, no se echa a perder, pues como ha dicho tan justamente Roland Barthes, el texto es infinito, no por su duración sino por su riqueza incesante de sentidos. Y la literatura es el más inagotable de los textos. Es el arte de la palabra, y la palabra es el pensamiento en su forma más depurada y excelsa. Pero la literatura, o sea el arte de la palabra, nos enfrenta, nos sumerge, nos llena con lo mejor de espíritu humano».

La profesora y crítica literaria Carmen Sotolongo Valiño, Presidenta de Honor de la 32 Feria Internacional del Libro y la Literatura, (Foto: Carolina Vilches Monzón)

La idea fue expresada en las palabras inaugurales de la profesora y crítica literaria Carmen Sotolongo Valiño, Presidenta de Honor de la 32 Feria Internacional del Libro y la Literatura, iniciada en la noche de este miércoles 13 en gala celebrada ante el imponente templo de la sabiduría y el conocimiento que representa la Biblioteca Provincial Martí.

La melodía de la mágica y atrapante música de Brasil y Cuba emergió de los instrumentos de la agrupación Ensemble Cuba Contemporánea, preámbulo de la presentación de poetas, trovadores y actores, quienes homenajearon a la Patria.

Poesía y trova en voz de escritores y músicos villaclareños. (Fotos: Carolina Vilches Monzón).

Con el título «Yo tengo un país», artistas de las agrupaciones Teatro la Rosa, Teatro Adentro, La Trovuntivitis, y los poetas Lidia Meriño, Edelmis Anoceto, Arístides Vega, Luis Manuel Pérez Boitel, Ricardo Riverón Rojas y Jorge Luis Mederos (Veleta), colmaron la noche santaclareña de poemas y canciones.

La filósofa, ensayista, investigadora y profesora sagüera Isabel Monal Garrido, a quien ha estado dedicada la 32 Feria Internacional del Libro y la Literatura. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

A la inauguración de la fiesta de la literatura villaclareña asistieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, la Dirección Provincial de Cultura y del Centro del Libro y la Literatura. Asimismo, personalidades invitadas, como la reconocida profesora e intelectual Isabel Monal Garrido, a quien está dedicado el evento.