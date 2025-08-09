Presencia villaclareña en Festival Regional de Artistas Aficionados en Sancti Spíritus

Villa Clara estuvo bien representada con la participación de solistas y agrupaciones en el Festival Regional de Artistas Aficionados en Sancti Spíritus que se desarrolló en la vecina provincia del 6 al 9 de agosto.

El evento estuvo dedicado al aniversario 95 del natalicio del revolucionario e intelectual cubano Armando Hart Dávalos, a los 150 años del grupo Raíces Soneras de esencia sonero campesina y al centenario del grupo músico danzario portador de tradiciones, de estirpe franco haitiano, Petit Dance, ambas de Las Tunas, así como a los 50 años de la creación del Movimiento de Artistas Aficionados del Ministerio del Interior (Minint).

Grupo de teatro A la raíz.

De acuerdo con el escritor Luis Pérez de Castro, jefe del Departamento de Creación del Sistema de Casas de Cultura, por Villa Clara estuvieron presentes el grupo teatral A la raíz, de la comunidad El Purio, Encrucijada, y la compañía danzaria Nuestra América, dirigido por la reconocida y respetada profesora Marta Meneses Mirabal.

Grupo Danzario Nuestra América.

Además, asistieron seis colectivos de artes visuales, con creaciones del proyecto sociocultural Arte y Parte, bajo el liderazgo de Yoelvis Pérez Carrillo, así como muestras del taller de la casa de cultura Jorge Arche Silva, de Santo Domingo, conducido por Diosdado Díaz Martínez. Otros participantes son las solistas Mirta Gómez, Rosalba Bello y Aidenis Peraza, de los municipios Manicaragua y Caibarién.