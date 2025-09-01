Díaz-Canel y To Lam atestiguan entrega de acuerdos de cooperación

En el acto protocolar, que tuvo lugar al término de las conversaciones oficiales entre ambos líderes, fueron entregados el convenio de colaboración entre los gobiernos vietnamita y cubano dirigido a impulsar la producción de arroz en la isla en el período 2025-2027.

Además, el acta protocolar de la 42 reunión de la Comisión Intergubernamental sobre cooperación económica y científico-técnica, celebrada a finales de agosto último aquí, y un memorando de entendimiento entre el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y el Ministerio de Salud de Cuba en esa esfera.

También se intercambiaron sendos momorandos sobre la cooperación entre el Departamento Estatal de Archivos del Ministerio del Interior de Vietnam y el Archivo Nacional de Cuba, y otro para la creación de una empresa mixta entre la Compañía de Inversión Hoa Sen, el Instituto de Economía Verde y el Grupo Labiofam de Cuba.

Por último, se hizo entrega a la parte cubana de unos 15 millones de dólares recaudados en apenas dos semanas a través de la campaña “65 años de solidaridad Cuba-Vietnam”, lanzada por la Cruz Roja de esta nación asiática el pasado 13 de agosto y a la cual hicieron aportes hasta ahora aproximadamente dos millones de donantes.

Las conversaciones entre el primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el secretario general del PCV, To Lam, tuvieron lugar al término de la ceremonia oficial de bienvenida, que encabezó el propio líder partidista vietnamita.

To Lam ofreció, además, un banquete de Estado en honor a su homólogo, cuya presencia en ocasión del 80 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional –dijo- refleja, de manera clara y vívida, las relaciones de solidaridad y amistad existentes entre ambos países.

Por otra parte, ratificó la disposición de Vietnam de trabajar con Cuba para convertir los nexos bilaterales en un legado perdurable y en una fuente de gran fortaleza para que ambas naciones avancen hacia una nueva etapa de desarrollo.

En un ambiente lleno de camaradería, reseñó la agencia de noticias VNA al dar la información, el líder del PCV expresó su firme confianza en el futuro brillante de los lazos entre estas dos naciones, establecidos por el presidente Ho Chi Minh y el Comandante en Jefe de la Revolución cubana, líder Fidel Castro,

Hoy el jefe de Estado cubano sostuvo también un encuentro con su par vietnamita, Luong Cuong, a quien comentó que desde su llegada ayer a esta ciudad ha visto un ambiente de mucho júbilo, satisfacción y alegría popular, en vísperas de conmemorarse el 80 aniversario de la Declaración de Independencia.

La jornada de este lunes la inició rindiendo homenaje, junto a la delegación de alto nivel que le acompaña, al prócer de la independencia vietnamita, el presidente Ho Chi Minh, en el Mausoleo donde reposan sus restos mortales.

Díaz-Canel realiza una visita oficial de tres días Vietnam, primera etapa de una gira que lo llevará luego a China y Laos, todas “naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos”, según escribió en la red social X. (mem/mpm)