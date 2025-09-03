Participa Díaz-Canel en desfile militar conmemorativo en China

El jefe de Estado cubano fue recibido antes del inicio del desfile por su homólogo chino, Xi Jinping, quien dio la bienvenida a más de una docena de mandatarios presentes en la conmemoración, reseña la Presidencia en X.

De acuerdo con la información, la marcha honró a los millones de chinos que murieron durante los 14 años del conflicto armado.

Por más de hora y media, más de 10 mil soldados de las fuerzas de aire, mar y tierra de China, mostraron al mundo la modernidad de su armamento y el poderío militar del gigante asiático, precisa la Presidencia de Cuba.

Xi Jinping, luego de saludar a los veteranos de guerra, en un mensaje a la nación y al mundo, expresó su respeto a todos los que participaron en la guerra de resistencia del pueblo chino, así como a los que desde diferentes partes del mundo contribuyeron.

Díaz-Canel llegó este martes a China, procedente de Vietnam, donde participó en el acto por los 80 años de la Independencia y en la celebración del 65 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales.

En el gigante asiático, la delegación cubana prevé sostener un encuentro bilateral con el presidente Xi Jinping, visitar lugares de interés histórico y socioeconómico y participar en actividades con motivo de los 65 años de nexos diplomáticos entre Cuba y China. (ACN)