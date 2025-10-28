Raúl: Ante este nuevo desafío, también saldremos victoriosos

El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, participó en la videoconferencia que dirigió esta noche el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez con el Consejo de Defensa Nacional y las provincias que sufrirán los fuertes impactos del huracán Melissa.

Transmitió, a través del general de brigada José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, que «se ha mantenido al tanto, y así se va a mantener junto a todos a ustedes, en el seguimiento sobre la evolución y las medidas adoptadas».

(Foto: Estudios Revolución)

Le satisface, comunicó, «ver la responsabilidad con que se ha trabajado y el nivel de preparación alcanzado», y nos recuerda «la necesidad de no descuidar por un minuto y exigir la máxima disciplina durante el proceso del paso del evento como en las fases posteriores».

Envía un saludo, unido a la convicción de que, ante este nuevo desafío, también saldremos victoriosos, expresó el general de brigada, José Amado Ricardo Guerra.

Más de 735 000 personas han sido evacuadas en la región oriental del país

Más de 735 000 personas han sido evacuadas en la región oriental del país, ante el inminente paso del huracán Melissa, según se dio a conocer esta noche en la reunión de chequeo del Consejo de Defensa Nacional, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

(Foto: Estudios Revolución)

Celso Pazos, director del Insmet, precisó que sobre las dos de la madrugada el ojo del huracán estará tocando tierra, en las cercanías del municipio Guamá, en #SantiagoDeCuba; y saldrá al norte del #Holguín, quizás por Banes. Entre diez y doce horas se sentirán sus fuertes vientos.

El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, Ramón Pardo Guerra, informó que más de 207 mil familias han sido protegidas, incluso de barrios que antes no se evacuaban, pero ante la peligrosidad de este huracán se ha tenido que hacer. Desde Santiago de Cuba se informó que han sido evacuadas más de 283 mil personas; de Holguín unas 222 mil; de #Guantánamo el 34% de su población; y de #Granma más de 126 mil. A la hora de la reunión aún se seguía trabajando para la protección de las personas.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó que estaban dispuestos más de 2500 linieros, con más de 200 carros, para emprender de inmediato la recuperación. Precisó además que los 52 parques solares fotovoltaicos del oriente estaban protegidos.

La viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández, puntualizó que todos los colaboradores cubanos que trabajan en las islas del Caribe afectadas por el huracán se encuentran bien, algunos de ellos prestando servicios de salud.

(Foto: Estudios Revolución)

El presidente Díaz-Canel consideró que se ha trabajado con oportunidad, con precisión, para que nadie se quede desprotegido. Alertó sobre las personas evacuadas que no deben regresar a sus hogares hasta que no haya pasado el peligro.

Dio indicaciones sobre el paso inmediato a la recuperación, cuando las condiciones lo permitan, primero higienizando y luego revitalizando procesos.

Vamos a enfrentar una compleja situación pero se ha trabajado para atenuar al máximo las afectaciones, dijo.