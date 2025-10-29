Melissa toca tierra en el municipio de Guamá

La región central del huracán Melissa tocó tierra aproximadamente a las 3:05 a. m. en la costa sur de la provincia de Santiago de Cuba, en las inmediaciones de la localidad Chivirico, en el municipio de Guamá. En las últimas horas este sistema se ha debilitado ligeramente, sus vientos máximos sostenidos han disminuido hasta 195 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 952 hectoPascal, por lo que continúa siendo un huracán de gran intensidad, ahora con categoría tres en la escala Saffir-Simpson.

A la tres de la madrugada, la región central del huracán Melissa se localizó por los radares cubanos en los 20.0 grados de latitud Norte y los 76.2 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 35 kilómetros al suroeste de San Luis, Santiago de Cuba y a 85 kilómetros al sur-suroeste de Mayarí, Holguín. Melissa se mueve al nordeste con una velocidad de traslación de 17 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas se espera que el huracán Melissa se debilite ligeramente al interactuar con tierra, mientras continúe moviéndose con un rumbo próximo al nordeste y similar velocidad de traslación. La región central de Melissa continuará transitando sobre las provincias de Santiago de Cuba y Holguín, saliendo en la mañana por las inmediaciones del municipio Banes, perteneciente a la provincia de Holguín.



Las áreas de lluvias asociadas a este huracán están afectando la región oriental de Cuba, las que han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades. En las últimas seis horas se registran acumulados de 95 milímetros en Gran Piedra, Santiago de Cuba, 70.0 milímetros en la ciudad de Guantánamo, 49.0 milímetros en la estación meteorológica de Palenque de Yateras, Guantánamo y 41.0 milímetros en la ciudad de Las Tunas. Estas precipitaciones continuarán con el paso de Melissa con acumulados entre 200 y 450 milímetros en las próximas 24 horas, principalmente en zonas montañosas. Los vientos en la mayor parte de la región oriental se mantendrán con fuerza de tormenta tropical, con velocidades entre 70 y 119 kilómetros por hora, con rachas superiores. Se han reportado hasta el momento rachas de vientos de 160 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Gran Piedra, seguido de 66 kilómetros por hora estación meteorológica de Contramaestre, ambas en la provincia de Santiago de Cuba. Además, se registró una racha de 82 kilómetros por horas en la estación de Puerto Padre, Las Tunas. Los vientos huracanados se extenderán al resto de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Holguín durante la madrugada y la mañana. Se mantendrán las fuertes marejadas con olas entre 4,0 y 6,0 metros en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, las que se incrementarán a alturas de hasta 8 metros en la madrugada, con inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral. Con el avance del sistema ciclónico sobre el oriente del país se incrementarán las fuertes marejadas en el litoral norte de la región oriental desde la mañana, con inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral.



El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.



El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la mañana.