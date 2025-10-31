Díaz-Canel: Cuba agradece cualquier ayuda siempre que sea honesta

La Habana, 1 nov (ACN).— Cuba está abierta y agradece cualquier tipo de ayuda a nuestro pueblo, siempre que sea honesta, y en el marco del respeto a las regulaciones y la soberanía nacional, manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

En su cuenta en la red social X, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba puntualizó anoche que de esa forma ya han realizado contribuciones diferentes países y organizaciones internacionales tras el paso del huracán Melissa por la región oriental del país.

Díaz-Canel acompañó su publicación con un video de Johana Tablada, subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, quien ofreció declaraciones acerca de un reciente anuncio de ayuda hecho por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Leer más No ha habido ofrecimiento oficial de ayuda del Gobierno de Estados Unidos a Cuba

Estados Unidos no ha concretado ningún ofrecimiento ni respondido a las interrogantes formuladas por Cuba sobre el anuncio de una supuesta ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa, sostuvo Tablada este viernes en la sede de la Cancillería.

La funcionaria dijo a la prensa que este jueves 30 de octubre la embajada cubana en Washington se dirigió al Departamento de Estado y que hasta ese momento la administración norteamericana no había concretado ningún ofrecimiento, ni respondido a las interrogantes de la parte caribeña.

Recordó que en años recientes, ante situaciones de desastres, Estados Unidos hizo ofrecimientos de manera respetuosa para Cuba y los cubanos, los cuales se han materializado.

En lo que respecta a las personas y a las organizaciones estadounidenses que estén dispuestas e interesadas en ofrecer ayuda, en general, a los damnificados o a sus familiares, o a personas y grupos específicos, existen varias vías para hacerlo y están funcionando, afirmó.

Tablada advirtió que las personas y organizaciones radicadas en territorio estadounidense deben sortear las restricciones impuestas por la política de bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de ese país contra Cuba.

Marco Rubio anunció este jueves que el Departamento de Estado estadounidense había emitido una Declaración formal de Asistencia Humanitaria para Cuba en respuesta al huracán Melissa.

Ese mismo día, Carlos Fernández de Cossío, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, informó en X que Cuba había entrado en contacto con el Departamento de Estado y esperaban precisiones sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar.