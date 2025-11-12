PNUD dona más de cuatro mil lonas para familias afectadas

Un donativo de cuatro mil 375 lonas para cobertura temporal de techos, gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llegó a Santiago de Cuba como parte de la respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Cuba ante la emergencia provocada por el huracán Melissa en la región oriental del país.

Según explicó Fidel Rodríguez Fernández, analista de comunicación del PNUD en Cuba, la ayuda se inserta en la estrategia coordinada del Sistema de Naciones Unidas con la Defensa Civil y las autoridades locales, y cuenta con el apoyo del Fondo Central de Respuesta a Emergencias y la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

Rodríguez precisó que este envío constituye una solución temporal para proteger a las familias de la lluvia, mientras se desarrollan las acciones de reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas.

Agregó que aunque el donativo se concentrará en Santiago de Cuba, se prevén otras acciones de apoyo en el oriente del país durante las próximas semanas.

Recordó además que el PNUD recientemente contribuyó en la provincia de Granma con la entrega de generadores eléctricos, motosierras, kits de herramientas y láminas de techo.

El especialista subrayó que la cooperación del PNUD con Cuba supera los 50 años, con programas que abarcan la resiliencia climática, la transformación productiva, la gobernanza efectiva y la promoción de sistemas alimentarios locales que fortalezcan la autonomía y el desarrollo sostenible de los territorios.

Mayra Pérez González, delegada de la Cámara de Comercio en Santiago de Cuba y miembro del subgrupo de Comercio Exterior del Consejo de Defensa Provincial, expresó gratitud ante esta muestra de solidaridad internacional.

El pueblo de Santiago de Cuba y de todo el país agradece enormemente esta ayuda en un momento de tantas dificultades a raíz del paso del huracán Melissa, este donativo es vital para recuperar las viviendas afectadas y demuestra el amor y el apoyo que los pueblos del mundo sienten por Cuba, afirmó.

La funcionaria añadió que esta cooperación solidaria refuerza los lazos de amistad y colaboración entre naciones, y reconoció el esfuerzo conjunto entre el PNUD, la Defensa Civil y las autoridades locales para garantizar la llegada y distribución de la ayuda humanitaria. (Indira Ferrer Alonso)