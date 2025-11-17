Convocan al XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Con el objetivo de evaluar las acciones que realiza el país ante los inmensos desafíos que enfrentamos, el organismo superior de dirección del Partido entre Congresos convoca, para los días 12 y 13 de diciembre, a su XI Pleno, en el que se analizarán importantes asuntos de la vida socioeconómica y política de la nación.

El XI Pleno evaluará el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que se ha sometido a estudio y debate desde el pasado 15 de noviembre hasta el 30 de diciembre. También analizará los objetivos y metas de la economía para 2026 y la propuesta de Presupuesto del Estado para el próximo año.

Los miembros del Comité Central intercambiarán, además, sobre los daños provocados por el huracán Melissa y la marcha de la recuperación en las provincias orientales, así como la situación de las afectaciones de eventos naturales anteriores.

Como ha sido habitual en estos encuentros, el Buró Político rendirá cuenta sobre su trabajo e informará las principales decisiones tomadas en esta etapa, en medio del proceso organizativo del IX Congreso del Partido Comunista de Cuba, convocado del 16 al 19 de abril de 2026, año en el que celebraremos el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. (Granma)