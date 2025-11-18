Un discurso, como una clarinada

«Aquel 17 de noviembre de 2005, apenas tenía mi primer año de edad, pero pertenezco a una generación que ha crecido bajo la enseñanza de su legado».

Así habló sobre Fidel la presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Litza Elena González Desdín, al recordar los 20 años del histórico discurso del Comandante en Jefe, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.

Rememoró la valiente expresión de confianza de Fidel en las nuevas generaciones, cuando «nos dijo que nuestros enemigos históricos jamás podrían destruir la Revolución, pero nosotros sí»; y que lo hizo «desde el convencimiento y la fe en la victoria, contando con el principal ejército que siempre ha tenido la defensa de la obra revolucionaria: el pueblo, y dentro de este, la juventud cubana».

En el acto, encabezado por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y por el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda –ambos miembros del Buró Político–; así como por el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, Litza Elena subrayó que a sus contemporáneos les ha tocado vivir una época de creación heroica. «El estudio de la historia, de la obra y del pensamiento del Comandante en Jefe nos ha hecho sentirnos también portadores de los principales desafíos de nuestro tiempo».

En la conmemoración, la Presidenta de la FEU convocó al estudiantado a ser parte del programa Una universidad, una tarea; una facultad, una E, que en el año del centenario de Fidel vinculará a los universitarios a labores concretas por el desarrollo socioeconómico del país. (Alina Perera Robbio)