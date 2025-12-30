Hace 65 años, el 30 de diciembre de 1960, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la Ley No. 901; de esta forma quedó constituida la institución que ha sido uno de los pilares fundamentales de las relaciones solidarias entre la Isla y los pueblos del mundo.

El Instituto Cubano de Amistad con los pueblos (ICAP), fundado por Fidel, surgió en un momento de creciente hostilidad del Gobierno de EE. UU. hacia la Isla. Permitió construir un puente entre la Mayor de las Antillas y todas las naciones y organizaciones dispuestas a estrechar vínculos con la naciente Revolución Cubana.

En la tarde de ayer se celebró el acto central por el aniversario 65 del ICAP. La ceremonia estuvo presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; los miembros del Buró Político, secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Presentes además los Héroes de la República de Cuba, presidente del ICAP, Fernando González Llort y el coordinador Nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo.

Fernando González Llort, «con el corazón lleno de orgullo y también el compromiso para celebrar los 65 años de vida de la institución», en las palabras centrales del acto destacó la presencia, en esta ocasión, de 240 amigos de 32 países.

Expresó, además, que el ICAP perdura, y se renueva en el cumplimiento de la misión para la que fue concebido: «tender puentes, unir voluntades y cultivar la paz». Destacó el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que «con esfuerzo y entrega» ha incluido a Cuba en la red mundial de solidaridad, la cual cuenta con más de 1 900 organizaciones en 151 países.

En la jornada fueron reconocidos trabajadores que han dedicado gran parte de su vida a la institución, y una veintena de organizaciones y personalidades recibieron el Sello 65 Aniversario del ICAP.

A lo largo de estos 65 años, el ICAP ha sido testigo y participante activo en la historia de la Revolución Cubana, estimulando la creación de comités de solidaridad con la nación antillana en los cinco continentes y brindando también apoyo donde quiera que se ha necesitado; un ejemplo de ello es la reconocida Brigada Médica Cubana Henry Reeve. (Kevin M. Navia)