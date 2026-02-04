Fidel, un hombre para todos los tiempos

A cien años de su nacimiento, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz continúa siendo faro del pensamiento anticolonial, de resistencia y de lucha por un mundo más justo. Su legado nos interpela en el presente e ilumina los caminos del futuro.

Justamente, con motivo del Centenario, el Centro Fidel Castro Ruz, de conjunto con instituciones académicas y culturales cubanas, convocó al i Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, a realizarse en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 10 al 13 de agosto de 2026.

Historiadores, politólogos, investigadores, líderes sociales…, y amigos de la Revolución Cubana podrán participar en este espacio para el debate crítico y plural de los aportes del Comandante en Jefe al pensamiento contemporáneo.

Sissi Abay Díaz, subdirectora del Centro, aseguró en conferencia de prensa que el encuentro propone analizar el accionar del Líder histórico en las dimensiones políticas, sociales, internacionalistas y humanistas; debatir su influencia en la geopolítica de los siglos xx y xxi; reflexionar sobre la vigencia de sus ideas en la lucha contra el imperialismo, las desigualdades, el cambio climático y por la paz y la soberanía de los pueblos; así como explorar la recepción y proyección de su legado en la cultura.

Este evento será foro en el que la memoria histórica dialogue con los desafíos contemporáneos y las aspiraciones de las nuevas generaciones. «Entre las modalidades de participación destacan las conferencias magistrales, mesas temáticas, paneles, presentaciones de libros y documentales o proyectos culturales afines», agregó Abay Díaz.

Los debates y conclusiones serán compilados en una publicación para que las ideas germinadas en este evento alimenten la lucha por el «futuro mejor» al que Fidel consagró su vida. (Carmen Maturell Senon) ( Olivia Rodríguez)