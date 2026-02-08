Llegó a La Habana ayuda material enviada por México

La ayuda enviada a Cuba por el gobierno de México, conformada por alimentos, aseo y otros enseres llegó esta mañana al puerto de La Habana.

Los buques de la Armada de México Papaloapan e Isla Holbox transportó el cargamento en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior agradeció a la presidenta de México, a su gobierno, al querido pueblo mexicano, y a las instituciones que hicieron posible que esta ayuda llegara a nuestro pueblo.

Destacó la participación de la Secretaría de la Marina, a la de Relaciones Exteriores, a la embajada, la oficina de la Presidencia y todas las instituciones que hicieron posible el envío.

«En momentos donde se sortean las dificultades, donde el recrudecimiento de las medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y el intento por asfixiarnos se recrudece, se agradece mucho más», afirmó la Ministra.

«Nos sentimos acompañados por México, por su humanidad, su solidaridad y su hermandad», agregó.

Díaz Velázquez dijo que esta ayuda está compuesta por alimentos, productos de aseo y otros enseres que serán bien recibidos por el pueblo.

Esta ayuda reafirma el compromiso solidario del gobierno de México con el pueblo cubano, en momentos donde se recrudece el criminal bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de EE. UU. contra la Isla.